Трансфер 20-летнего вингера Сантоса в Динамо может сорваться по техническим причинам

Как уже сообщалось ранее, " Динамо " договорилось об аренде с правом выкупа атакующего полузащитника "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито). Эту информацию также подтверждает и боливийского журналиста Агустин Суарес.

Впрочем, как сообщает источник, в этом трансфере не все так просто. Все дело в том, что из-за проблем игрока с украинской визой трансфер может сорваться.

Тем не менее, стороны надеются решить проблему с визой до конца недели.

В этом году 20-летний игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.

В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.