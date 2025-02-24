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Трансфер 20-летнего вингера Сантоса в Динамо может сорваться по техническим причинам

Премьер-лига

Все из-за проблем с визой

Трансфер 20-летнего вингера Сантоса в Динамо может сорваться по техническим причинам

фото из свободных источников

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, "Динамо" договорилось об аренде с правом выкупа атакующего полузащитника "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито). Эту информацию также подтверждает и боливийского журналиста Агустин Суарес.

Впрочем, как сообщает источник, в этом трансфере не все так просто. Все дело в том, что из-за проблем игрока с украинской визой трансфер может сорваться.

Тем не менее, стороны надеются решить проблему с визой до конца недели.

В этом году 20-летний игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.

В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
24.02.2025 в 18:50
Технические причины - отсутствия бабла и заоблачная цена 750 тыс
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
24.02.2025 в 18:50
Технические причины - отсутствия бабла и заоблачная цена 750 тыс
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 19:02
Тобі яка різниця, путінський ГЛИСТ ???
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