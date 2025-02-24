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Трансфер 20-летнего вингера Сантоса в Динамо может сорваться по техническим причинам
Все из-за проблем с визой
фото из свободных источников
Как уже сообщалось ранее, "
Впрочем, как сообщает источник, в этом трансфере не все так просто. Все дело в том, что из-за проблем игрока с украинской визой трансфер может сорваться.
Тем не менее, стороны надеются решить проблему с визой до конца недели.
В этом году 20-летний игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.
В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.
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