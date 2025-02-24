  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Левым Берегом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Левым Берегом

Премьер-лига

Педриньо отыграл только первый тайм

Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Левым Берегом

Фото: Александр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 18-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" играет с "Левым Берегом".

По итогам первого тайма, счет в матче 0:0, но при этом травму у "горняков" получил Педриньо.

Судя по всему , у бразильца проблемы с пахом либо бедром. Вместо него в перерыве вышел Назарина.

Также стоит отметить, что вне заявки сегодня и Георгий Судаков, у уоторого также повреждение.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Левый Берег".

По теме
yellow-arrow
Испугался взрывов. В ЛНЗ рассказали, почему расстались с легионером
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Левый Берег 1:0. Бразильцы не смогут - Швед поможет
yellow-arrow
Обошел Ващука. Ярмоленко вошел в топ-3 игроков Динамо по количеству матчей в УПЛ
Шахтер (Донецк) Педриньо Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости