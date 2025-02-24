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Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Левым Берегом
Педриньо отыграл только первый тайм
Фото: Александр Приходько
Календарь 18-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" играет с "Левым Берегом".
По итогам первого тайма, счет в матче 0:0, но при этом травму у "горняков" получил Педриньо.
Судя по всему , у бразильца проблемы с пахом либо бедром. Вместо него в перерыве вышел Назарина.
Также стоит отметить, что вне заявки сегодня и Георгий Судаков, у уоторого также повреждение.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Левый Берег".
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