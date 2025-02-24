Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Левым Берегом

Календарь 18-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" играет с "Левым Берегом".

По итогам первого тайма, счет в матче 0:0, но при этом травму у "горняков" получил Педриньо.

Судя по всему , у бразильца проблемы с пахом либо бедром. Вместо него в перерыве вышел Назарина.

Также стоит отметить, что вне заявки сегодня и Георгий Судаков, у уоторого также повреждение.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Левый Берег".