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Вероятность успеха немаленькая. В ЛНЗ рассказали, почему пригласили именно Григорчука
Статистика – вещь упрямая
Фото: ФК ЛНЗ
Генеральный директор
– Есть изучение кандидатур, доступных на рынке. Есть много хороших тренеров, которые сейчас заняты в других клубах. Мы составляем шорт-лист из 3-5 фамилий, которых мы хотели бы видеть потенциально главными тренерами, затем оцениваем вероятность, по нашему мнению, успеха с этим тренером и проводим переговоры.
– Если бы была табличка, где есть плюсики и минусы, то какие были бы плюсики у него?
– Во-первых, тренер уже показывал в своей карьере хорошие результаты и показывал их в разных странах. Он выводил "Черноморец" в еврокубки и не просто выводил, а играл на групповой стадии Лиги Европы – по меркам 12-15-летней давности это космические результаты. После этого он имел опыт работы в других странах – и также в основном достигал успеха в этих других странах.
У тренера все просто, у тренера есть несколько ключевых характеристик: его успешность – условно, процент побед, и его идея – как он видит футбол и может ли он это имплементировать в тот клуб, в который приходит.
Статистика – вещь упрямая. Если в течение своей карьеры он в основном во многих клубах и ставил свой футбол, и достигал результата, то вероятность того, что он добьется результата и здесь, достаточно немаленькая.
– Если не Григорчук, то кто из других кандидатов был ближе всего к тому, чтобы возглавить ЛНЗ?
– Роман Иосифович изначально был первым в списке и так им и остался. Переговоры прошли успешно, и мы уже дальше никуда не двигались. У нас не было такого, чтобы мы обзвонили 10 тренеров, начали проводить глубокие переговоры с каждым из них.
Нет, был приоритет со стороны президента и руководства клуба. Все довольны, что все прошло хорошо, и нам не пришлось уже выбирать кого-то из тех, кто шел бы ниже в том списке приоритетов.
– В шорт-листе были украинцы или не только украинцы?
– Мы еще с прошлым летом, когда выбирали Андреса, у нас еще с тех пор есть шорт-лист тренеров, за которыми мы продолжаем следить, и потенциально, возможно, когда-нибудь они будут у нас работать. Это и украинцы, и иностранцы.
– СМИ писали о Любеновиче, Бартуловиче. Это соответствует действительности?
– Тренеров, работающих сейчас в УПЛ, мы не рассматривали. Не было ни одного в этом списке.
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