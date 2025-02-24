Вероятность успеха немаленькая. В ЛНЗ рассказали, почему пригласили именно Григорчука

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, почему зимой новым главным тренером был назначен Роман Григорчук.

– Есть изучение кандидатур, доступных на рынке. Есть много хороших тренеров, которые сейчас заняты в других клубах. Мы составляем шорт-лист из 3-5 фамилий, которых мы хотели бы видеть потенциально главными тренерами, затем оцениваем вероятность, по нашему мнению, успеха с этим тренером и проводим переговоры.

– Если бы была табличка, где есть плюсики и минусы, то какие были бы плюсики у него?

– Во-первых, тренер уже показывал в своей карьере хорошие результаты и показывал их в разных странах. Он выводил "Черноморец" в еврокубки и не просто выводил, а играл на групповой стадии Лиги Европы – по меркам 12-15-летней давности это космические результаты. После этого он имел опыт работы в других странах – и также в основном достигал успеха в этих других странах.

У тренера все просто, у тренера есть несколько ключевых характеристик: его успешность – условно, процент побед, и его идея – как он видит футбол и может ли он это имплементировать в тот клуб, в который приходит.

Статистика – вещь упрямая. Если в течение своей карьеры он в основном во многих клубах и ставил свой футбол, и достигал результата, то вероятность того, что он добьется результата и здесь, достаточно немаленькая.

– Если не Григорчук, то кто из других кандидатов был ближе всего к тому, чтобы возглавить ЛНЗ?

– Роман Иосифович изначально был первым в списке и так им и остался. Переговоры прошли успешно, и мы уже дальше никуда не двигались. У нас не было такого, чтобы мы обзвонили 10 тренеров, начали проводить глубокие переговоры с каждым из них.

Нет, был приоритет со стороны президента и руководства клуба. Все довольны, что все прошло хорошо, и нам не пришлось уже выбирать кого-то из тех, кто шел бы ниже в том списке приоритетов.

– В шорт-листе были украинцы или не только украинцы?

– Мы еще с прошлым летом, когда выбирали Андреса, у нас еще с тех пор есть шорт-лист тренеров, за которыми мы продолжаем следить, и потенциально, возможно, когда-нибудь они будут у нас работать. Это и украинцы, и иностранцы.

– СМИ писали о Любеновиче, Бартуловиче. Это соответствует действительности?

– Тренеров, работающих сейчас в УПЛ, мы не рассматривали. Не было ни одного в этом списке.