Запихали. Швед в матче с Левым Берегом забил свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

Календарь 18-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" играет с "Левым Берегом".

По итогам первого тайма, счет в матче был 0:0, но после перерыва «горняки» все-таки запихали свой гол

На 62-й минуте после навеса с фланга Траоре поборолся в воздухе, мяч отлетел к Шведу, который с метра также головой все-таки переправил круглого в сетку – 1:0.

Отметим, что это первый гол Марьяна в текущем сезоне (в 5-м матче).

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Левый Берег".