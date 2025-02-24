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Запихали. Швед в матче с Левым Берегом забил свой первый гол в сезоне. ВИДЕО
Горняки открыли счет
shakhtar.com
Календарь 18-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" играет с "Левым Берегом".
По итогам первого тайма, счет в матче был 0:0, но после перерыва «горняки» все-таки запихали свой гол
На 62-й минуте после навеса с фланга Траоре поборолся в воздухе, мяч отлетел к Шведу, который с метра также головой все-таки переправил круглого в сетку – 1:0.
Отметим, что это первый гол Марьяна в текущем сезоне (в 5-м матче).
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Левый Берег".
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