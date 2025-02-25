Эффектный Ванат, дубль Филиппова, камбэк Танковского, джокер Назаренко и командный Верес. Символическая сборная 18-го тура УПЛ

Родная УПЛ вернулась после зимней спячки! Все лидеры забрали в 18-м туре свое, хотя и убедительными эти победы назвать достаточно сложно.

В частности, "Александрия" первой пропустила, но благодаря дублю Филиппова оформила победный камбэк в игре с луганской "Зарей". А вот житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер" лишь минимально сумели обыграть аутсайдеров: "Ингулец" и "Левый Берег“, соответственно.

При этом не обошлось и без сенсаций - ровенский "Верес" на выезде неожиданно разбил криворожский "Кривбасс". Также от зоны вылета удалось оттолкнуться киевской "Оболони".

В свою очередь центральным поединком прошлого уик-энда стало дерби Украины - противостояние киевского "Динамо" и львовских "Карпат", методичную победу на классе в котором одержали именно подопечные СаШо.

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 18-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Максим Механив ("Левый Берег")

Очередное в этой кампании попадание стража ворот "аистов" в нашу символическую сборную тура. Уже традиционно 28-летний голкипер стал лучшим в составе команды Виталия Первака. Хотя и киевляне проиграли донецкому "Шахтеру", но при этом пропустили лишь один мяч. Наш герой в противостоянии с действующим чемпионом Украины спас свою команду как минимум от трех потенциальных пропущенных мячей. Речь идет о парированных опасных ударах от Траоре, Элиаса и Назарины. Да и в целом, Максим сыграл на своем высоком и надежном уровне, как для первого номера. Особенно, учитывая всю россыпь легионеров "горняков".

Альтернатива: Денис Марченко ("Оболонь"). Надежная и максимально уверенная игра от 18-летнего дебютанта "пивоваров" позволила команде Сергея Шищенко обыграть полтавскую "Ворсклу". Эти три зачетных балла помогли "Оболони" вырваться из зоны вылета.

Левый защитник: Константин Вивчаренко ("Динамо")

Левый фулбек киевлян был очень заметным в игре против львовских "Карпат". Константин часто оказывался в эпицентре событий, простреливал и обострял у ворот "львов". Как итог: ассист на гол Ванату, который и закрыл по сути тот матч, и надежная игра в защите. Смело берем Вивчаренко в нашу банду. Есть четкое ощущение, что на данном отрезке сезона 22-летний Константин однозначно выиграет конкуренцию у более опытного по меркам УПЛ Дубинчака.

Центральный защитник: Евгений Скиба ("Черноморец")

В текущем сезоне трудно представить центр защиты "моряков" без молодого центрбека. Он по сути стал одним из ключевых игроков, вокруг которых строит команду Александр Бабич. Одесситы в 18-м туре УПЛ прервали свою 6-матчевую проигрышную серию, а Евгений стал автором первого гола "моряков" в поединке против ковалевского "Колоса". И такого важного! Именно благодаря точному удару своего центрбека "Черноморец" сумел сравнять счет, реабилитироваться и вернуть веру в собственные силы.

Что касается своих непосредственных обязанностей, то 21-летний игрок показал надежно себя в обороне и не допускал явных грубых ошибок. Мало того, в конце первого тайма мог отличиться во второй раз, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Скиба быстро прогрессирует и если такая тенденция сохранится, то в Одессе он надолго не задержится. Примечательно, что еще год назад Скиба не имел в своем активе ни одной сыгранной минуты в УПЛ, выступая за "Минай" под руководством Желько Любеновича.

Центральный защитник: Денис Попов ("Динамо")

Когда Денис в форме, он беспрекословно №1 среди защитников столичного коллектива. Оборона киевлян во главе с Поповым абсолютно ничего в домашнем матче не дала создали подопечным Владислава Лупашко. Центрбек динамовцев уверенно руководил действиями партнерами, часто шел в отбор и грамотно изолировал соперников от мяча.

Правый защитник: Роман Вантух ("Заря")

26-летний фулбек очень солидно отыграл против "Александрии". По сути Роман перекрыл кислород на фланге скоростному Безерре и толком не дал ничего создать бразильцу. К тому же, Вантух во встрече с "горожанами" открыл счет, забив из неудобной позиции. Однако, к сожалению, его команда в итоге пропустила дважды от Филиппова и проиграла тот матч. Хотя и номинально лидер "Зари" действовал на левом фланге обороны, однако его универсальность позволяет спокойно без потери класса закрыть и правый.

Центральный полузащитник: Николай Михайленко ("Динамо")

На спарринг против львовский "Карпат" Александр Шовковский уже в который раз в этом сезоне украинского чемпионата прибегнул к ротации и неожиданно выпустил в старте на ответственный матч в опорную зону именно Николая. При этом на скамейке запасных остались более статусные конкуренты: Владимир Бражко и Николай Шапаренко. Однако, 23-летний Михайленко вообще не разочаровал и оправдал доверие коуча "Динамо". Когда "бело-синие" никак не могли вскрыть оборону "львов", на помощь пришел именно наш хавбек, оказавшись первым на добивании.

Центральный полузащитник: Вячеслав Танковский (ЛНЗ)

Вячеслав ударно начал свои официальные выступления в черкасском клубе. Видно как Танковский соскучился по футболу. Как результат: первый матч в этой кампании УПЛ и сразу победный гол. 6-й номер команды Романа Григорчука сыграл полный матч против львовского "Руха" и был самым заметным в составе черкасцев.

Левый полузащитник: Александр Назаренко ("Полесье")

Довольно неожиданно, но гостевой матч против тотального аутсайдера в лице "Ингульца" Василия Кобина вингер житомирян начал на скамейке запасных. Однако, коуч "волков" Имад Ашур все же выпустил нашего героя во втором тайме - и не прогадал. Александр оформил победный ассист на единственный в поединке гол.

Правый полузащитник: Марьян Швед ("Шахтер")

Марьян вышел с первых минут на игру против одного из аутсайдеров в лице "Левого Берега". Швед отыграл полный поединок за "горняков", был очень активным на своем фланге и на протяжении всего матча пытался обострять. Как итог: единственный в матче и победный забитый мяч.

Форвард: Александ Филиппов ("Александрия")

Под занавес первого тайма Роман Вантух шокировал местную публику "горожан". Однако, нападающий "Александрии" подготовил для болельщиков сюрприз, и уже через две минуты оказался в правильной позиции после рикошета и установил паритет на табло. А через две минуты после перерыва опытный Александр вообще оформил дубль и вывел своих партнеров вперед, оставив команду Руслана Ротаня в гонке за золотые медали УПЛ.

Альтернативная: Факундо Батиста ("Полесье"). Да, зимний новичок житомирян в игровом плане не особо феерил против "Ингульца". В принципе как и вся команда Имада Ашура. Однако, на свой момент 26-летний уругваец откликнулся и оформил дебютный забитый мяч, который к этому же и стал дебютным. А что еще нужно для центрального нападающего? Результат, как говорится, в протоколе матча и на табло.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

В пару к опытному страйкеру "Александрии" или же уругвайскому легионеру "Полесья" у нас пойдет лучший на данный момент снайпер украинского первенства. Владислав, в отличие от партнеров по "Динамо", не имел много моментов впереди. Однако, Ванат хладнокровно дождался своей возможности и забил очень породистый мяч. В частности, нападающий столичного коллектива классно с помощью финта "скрещивания" обыграл защитника "львов" и пустил в дальний угол ворот Кинарейкина.

Главный тренер: Роман Григорчук (ЛНЗ)

Черкасский коллектив в этом туре минимально на выезде в очной дуэли обыграл львовский "Рух" Виталия Пономарева, однако сделал это максимально хладнокровно, организованно и прагматично. В хорошем смысле этого слова. Черкасчане по сути и по факту не дали ничего создать львовянам у своих ворот за всю встречу.

Ноль в графе ударов в створ от "желто-черных" за 90 минут лишь подтверждают этот тезис. И первоочередная заслуга в этом триумфе именно новоиспеченного главного тренера ЛНЗ, который умело перестроил формацию испанского специалиста Андреса Карраско и отошел от предыдущей парадигмы футбола. Поэтому, поздравляем Романа Иосифовича с успешным возвращением на территорию родной УПЛ!

Команда тура: ровенский "Верес"

В составе народного клуба сложно отметить кого-то одного. Прежде всего, конечно, запомнились авторы забитых мячей: Владислав Шарай, Николай Гайдучик и Игорь Харатин. Каждый из них мог бы спокойно претендовать на место в нашей символической сборной. Однако, все ровенчане под руководством Олега Шандрука действовали как единый и слаженный механизм, что и вылилось в итоговую сенсационную победу над криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба. Поэтому, выделяем "Верес" именно как команду.

"Верес" пассивно провел трансферное окно, подписав только одного новичка - вышеупомянутого Харатина. С одной стороны, любая команда нуждается в усилении, а с другой - футболисты, которые сыграли первую часть сезона уже хорошо сыграны, что положительно влияет на командную игру. Поэтому, именно организованная командная игра и самоотдача игроков принесла ривненчанам этот триумф. Конечно, не обошлось без индивидуальных ошибок криворожан, однако они произошли в результате именно прессинга подопечных Шандрука.

"Верес" надежно сыграл в защите и, при любой возможности, остро атаковал. Наверное, справедливости ради, счет не совсем по игре. Но в то же время, в первом круге на этом стадионе никому не удавалось с таким счетом разгромить "Кривбасс", поэтому, должны констатировать - прогресс ростера "народного клуба" очевиден. Однозначно, коуч "Вереса" в ограниченных ресурсах создал симпатичную команду, за которой интересно будет наблюдать.

Запасные: Денис Марченко ("Оболонь"), Василий Курко ("Оболонь"), Назарий Муравский (ЛНЗ), Валерий Дубко ("Оболонь"), Валерий Кучеров ("Верес"), Игорь Харатин ("Верес"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Николай Ковталюк ("Колос"), Кирилл Попов ("Черноморец"), Николай Гайдучик ("Верес"), Факундо Батиста ("Полесье").