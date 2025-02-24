Довбик летом может сменить клуб в Италии

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может сменить клуб в Италии в летнее трансферное окно.

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Как сообщает TuttoMercatoWeb, основным локомотивом этой истории может стать лидер миланского клуба Маркус Тюрам, которым активно интересуется "ПСЖ". Если парижане летом купят Тюрама, то "Интер" на замену ему может подписать Довбика, за которым наблюдает еще со времен "Жироны".

Также отмечается, что ради украинца "интеристи" могут отпустить в "Рому" хавбека Давиде Фраттези, которым якобы интересуются римляне.

Напомним, что в текущем сезоне За "Рому" Артем Довбик провел 33 матча, в которых забил 13 голов и отметился четырьмя ассистами.