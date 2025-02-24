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Никогда такого не было. Игрокам Черноморца пообещали премию за победу над Колосом
И выдали зарплату за ноябрь
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Игрокам "
Об этом сообщил журналист и соведущий ТаТаТаке Михаил Спиваковский.
Это довольно интересный момент, потому что, по данным источника, в "Черноморце" "понятие премиальные отсутствует как класс".
Просьбу ввести премиальные озвучил тренер Александр Бабич – если руководство задерживает игрокам зарплаты, то хотя бы пусть выплачивает премии.
Также отмечается, что игроки команды недавно получили зарплату, но за ноябрь.
Напомним, что "Черноморец" идет на 15-м месте в таблице, имея в активе 15 очков.
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