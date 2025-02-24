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Никогда такого не было. Игрокам Черноморца пообещали премию за победу над Колосом

Премьер-лига
Обновлено

И выдали зарплату за ноябрь

Никогда такого не было. Игрокам Черноморца пообещали премию за победу над Колосом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Игрокам "Черноморца" после победы над "Колосом" (2:1) пообещали выплатить премиальные.

Об этом сообщил журналист и соведущий ТаТаТаке Михаил Спиваковский.

Это довольно интересный момент, потому что, по данным источника, в "Черноморце" "понятие премиальные отсутствует как класс".

Просьбу ввести премиальные озвучил тренер Александр Бабич – если руководство задерживает игрокам зарплаты, то хотя бы пусть выплачивает премии.

Также отмечается, что игроки команды недавно получили зарплату, но за ноябрь.

Напомним, что "Черноморец" идет на 15-м месте в таблице, имея в активе 15 очков.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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