Никогда такого не было. Игрокам Черноморца пообещали премию за победу над Колосом

Игрокам " Черноморца " после победы над "Колосом" (2:1) пообещали выплатить премиальные.

Об этом сообщил журналист и соведущий ТаТаТаке Михаил Спиваковский.

Это довольно интересный момент, потому что, по данным источника, в "Черноморце" "понятие премиальные отсутствует как класс".

Просьбу ввести премиальные озвучил тренер Александр Бабич – если руководство задерживает игрокам зарплаты, то хотя бы пусть выплачивает премии.

Также отмечается, что игроки команды недавно получили зарплату, но за ноябрь.

Напомним, что "Черноморец" идет на 15-м месте в таблице, имея в активе 15 очков.