Динамо отказалось от подписания Мигелито, - СМИ

" Динамо " не будет подписывать боливийского хавбека "Сантоса" Мигелито.

Как сообщает ТаТоТаке, игрока действительно предлагали киевлянам, но после детального изучения игрока киевский клуб отказался от трансфера.

Футболист не впечатлил тренерский штаб и скаутов "Динамо" из-за якобы слабой игры в обороне, а подписывать сугубо атакующего игрока киевляне не захотели.

Также сообщается, что речь шла об аренде с правом выкупа, а цена за полноценный трансфер игрока составляла 1,5-2 миллиона евро.

В этом году 20-летний игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.

В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов.