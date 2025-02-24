  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо отказалось от подписания Мигелито, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо отказалось от подписания Мигелито, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Не подошел по параметрам

Динамо отказалось от подписания Мигелито, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

"Динамо" не будет подписывать боливийского хавбека "Сантоса" Мигелито.

Как сообщает ТаТоТаке, игрока действительно предлагали киевлянам, но после детального изучения игрока киевский клуб отказался от трансфера.

Футболист не впечатлил тренерский штаб и скаутов "Динамо" из-за якобы слабой игры в обороне, а подписывать сугубо атакующего игрока киевляне не захотели.

Также сообщается, что речь шла об аренде с правом выкупа, а цена за полноценный трансфер игрока составляла 1,5-2 миллиона евро.

В этом году 20-летний игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.

В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Мы не можем позволить себе, чтобы наши ведущие игроки были так долго вне игры
yellow-arrow
Объявят со дня на день. Скандальный Макуана проходит медосмотр в клубе УПЛ
yellow-arrow
Рух объявил о подписании гамбийского форварда
Динамо (Киев) Мигелито
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
24.02.2025 в 23:12
В якій реальності треба жити, щоб вимагати "все і зразу" від гравця за жалюгідних 2 лями. Це об'їдки в наш час, за які вирвати щось якісне не можливо впринципі. З кадрами за такі суми потрібно працювати та розвивати. Що роблять клуби нижче рангом. А ці все хочуть знайти діамант в купі другосортного лайна за безцінь
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Romerik (YNWA)
24.02.2025 в 23:12
В якій реальності треба жити, щоб вимагати "все і зразу" від гравця за жалюгідних 2 лями. Це об'їдки в наш час, за які вирвати щось якісне не можливо впринципі. З кадрами за такі суми потрібно працювати та розвивати. Що роблять клуби нижче рангом. А ці все хочуть знайти діамант в купі другосортного лайна за безцінь
Ответить
1
0
andrey B
24.02.2025 в 23:00
всё как всегда.не впечатлил
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости