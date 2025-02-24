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Динамо отказалось от подписания Мигелито, - СМИ
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Как сообщает ТаТоТаке, игрока действительно предлагали киевлянам, но после детального изучения игрока киевский клуб отказался от трансфера.
Футболист не впечатлил тренерский штаб и скаутов "Динамо" из-за якобы слабой игры в обороне, а подписывать сугубо атакующего игрока киевляне не захотели.
Также сообщается, что речь шла об аренде с правом выкупа, а цена за полноценный трансфер игрока составляла 1,5-2 миллиона евро.
В этом году 20-летний игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.
В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов.
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