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Гендиректор Руха подал в отставку
Но пока что неясно, будет ли принята отставка Игоря Дедышина
Фото: ФК Рух
Генеральный директор "
Также неизвестно, принял ли эту отставку Григорий Козловский.
Сам же Дедышин отказывается комментировать "слухи".
Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором львовского клуба летом 2019 года.
Также отметим, что перед новым годом "Карпаты" и "Рух" объявили о "слиянии" клубов.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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