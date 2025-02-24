  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиректор Руха подал в отставку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Руха подал в отставку

Премьер-лига
Обновлено

Но пока что неясно, будет ли принята отставка Игоря Дедышина

Гендиректор Руха подал в отставку

Фото: ФК Рух

Новина українською

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает ТаТоТаке. Причины такого решения неизвестны.

Также неизвестно, принял ли эту отставку Григорий Козловский.

Сам же Дедышин отказывается комментировать "слухи".

Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором львовского клуба летом 2019 года.

Также отметим, что перед новым годом "Карпаты" и "Рух" объявили о "слиянии" клубов.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Мы не можем позволить себе, чтобы наши ведущие игроки были так долго вне игры
yellow-arrow
Объявят со дня на день. Скандальный Макуана проходит медосмотр в клубе УПЛ
yellow-arrow
Рух объявил о подписании гамбийского форварда
Игорь Дедышин Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости