Объявят со дня на день. Скандальный Макуана проходит медосмотр в клубе УПЛ

Скандальный легионер "Полесье" Бени Макуана продолжит свои выступления в Украине.

Как утверждает ТаТоТаке, игрок близок к переходу в ЛНЗ , где сейчас проходит медосмотр. О подписании новичка черкасский клуб объявит со дня на день.

Напомним, Макуана перешел в "Полесье" летом 2023 года и выдал успешный первый круг, но дальнейшее его пребывание в клубе было затмито несколькими конфликтами. Его дважды отправляли в "Полесье-2" за якобы непрофессионализм.

В январе этого года конголезец попрощался с "волками", а также обвинил клуб в психологической травме, потому что у него забрали паспорт. На днях главный тренер "Полесья" Имад Ашур сообщил, что футболист вернется в коллектив.