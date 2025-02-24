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Объявят со дня на день. Скандальный Макуана проходит медосмотр в клубе УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Бени переедет в Черкассы

Объявят со дня на день. Скандальный Макуана проходит медосмотр в клубе УПЛ

Фото: Полісся

Новина українською

Скандальный легионер "Полесье" Бени Макуана продолжит свои выступления в Украине.

Как утверждает ТаТоТаке, игрок близок к переходу в ЛНЗ, где сейчас проходит медосмотр. О подписании новичка черкасский клуб объявит со дня на день.

Напомним, Макуана перешел в "Полесье" летом 2023 года и выдал успешный первый круг, но дальнейшее его пребывание в клубе было затмито несколькими конфликтами. Его дважды отправляли в "Полесье-2" за якобы непрофессионализм.

В январе этого года конголезец попрощался с "волками", а также обвинил клуб в психологической травме, потому что у него забрали паспорт. На днях главный тренер "Полесья" Имад Ашур сообщил, что футболист вернется в коллектив.

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Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Бени Макуана
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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