Намеки на продажу клуба? Источник рассказал об интересе инвесторов Полесья к Черноморцу

Как уже сообщалось ранее, игрокам "Черноморца" после победы над "Колосом" (2:1) пообещали выплатить премиальные . Также команде была выплачена зарплата за ноябрь.

Впрочем, как сообщает комментатор и журналист Михаил Спиваковский, такая финансовая активность одесского клуба связана с некоторым интересом к "Черноморцу" со стороны руководства "Полесья" и партнеров житомирского клуба.

"Возможно, в перспективе, это будет не только сотрудничество и обмен игроками (в один конец), а может и ч то-то большее. Например продажа клуба, или партнерские соглашения", - рассказал Спиваковский.

Напомним, что "Черноморец" идет на 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.