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Намеки на продажу клуба? Источник рассказал об интересе инвесторов Полесья к Черноморцу

Премьер-лига

Или просто намеки на сотрудничество?

Намеки на продажу клуба? Источник рассказал об интересе инвесторов Полесья к Черноморцу

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, игрокам "Черноморца" после победы над "Колосом" (2:1) пообещали выплатить премиальные. Также команде была выплачена зарплата за ноябрь.

Впрочем, как сообщает комментатор и журналист Михаил Спиваковский, такая финансовая активность одесского клуба связана с некоторым интересом к "Черноморцу" со стороны руководства "Полесья" и партнеров житомирского клуба.

"Возможно, в перспективе, это будет не только сотрудничество и обмен игроками (в один конец), а может и ч то-то большее. Например продажа клуба, или партнерские соглашения", - рассказал Спиваковский.

Напомним, что "Черноморец" идет на 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

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Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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