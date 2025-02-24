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Намеки на продажу клуба? Источник рассказал об интересе инвесторов Полесья к Черноморцу
Или просто намеки на сотрудничество?
Фото: ФК Чорноморець
Как уже сообщалось ранее, игрокам "Черноморца" после победы над "Колосом" (2:1)
Впрочем, как сообщает комментатор и журналист Михаил Спиваковский, такая финансовая активность одесского клуба связана с некоторым интересом к "Черноморцу" со стороны руководства "Полесья" и партнеров житомирского клуба.
"Возможно, в перспективе, это будет не только сотрудничество и обмен игроками (в один конец), а может и ч то-то большее. Например продажа клуба, или партнерские соглашения", - рассказал Спиваковский.
Напомним, что "Черноморец" идет на 15-м месте в таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
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