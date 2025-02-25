Первак - о матче с Шахтером: Никто не хочет получить разгром и ехать домой

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от матча 18-го тура УПЛ c "Шахтером" (0:1).

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины за возможность выходить на футбольное поле и тренироваться. Относительно матча: мы понимали, с кем играем, и знали уровень мастерства "Шахтера". Выбрали игру от обороны, ведь раскрываться, конечно, можно, но считаю, что это непрофессионально - никто не хочет получить разгром и ехать домой. Кое-что в контратаках получалось, кое-что – нет. Есть над чем работать.

– На самом деле это была очень достойная игра против такой команды, как "Шахтер". Но есть ли какие-то аспекты, которыми вы недовольны? Также вопрос по заменам: почему вы начали их применять так поздно?

– Компонентами нашей игры были организация и дисциплина. Кое-что не получалось, в частности переход из обороны в атаку, но футболисты "Шахтера" знали нас и, уверен, просматривали наши матчи на сборах, так же как и мы их. Мы смотрели игру с РФШ, где команда раскрывалась, быстро пропускала и фактически завершала. Зато мы держали интригу почти до конца. По заменам: да, возможно, я ошибся, не отказываюсь от этого. Вероятно, их стоило сделать чуть раньше, но мы видели, что ребята правильно двигаются. Здесь ситуация 50 на 50, была ли это тренерская ошибка? Это скорее риторический вопрос.

– Трансферное окно еще продолжается, поэтому стоит ли ожидать новых подписаний? И что можете сказать о новичках клуба? Они адаптировались?

– Новички должны адаптироваться в боевых условиях - от игры к игре. Трансферный период еще продолжается, и мы не отбрасываем никаких возможностей, ведем переговоры с агентами. Все зависит от того, какого футболиста нам предложат.