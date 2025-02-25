Новичок Шахтера: Наша цель - завоевать чемпионство и успешно выступить в следующей ЛЧ

Нападающий "Шахтера" Кауан Элиас поделился впечатлениями от матча с "Левым Берегом" (1:0) , который стал для него первым в составе "горняков".

– Сегодня состоялся твой официальный дебют за "Шахтер". Что сейчас чувствуешь и как оцениваешь свой дебют?

– Очень рад дебютировать уже в официальном матче за свой новый клуб. Очень рад здесь находиться. Да, должен был бы отмечаться, должен был открывать уже в сегодняшнем поединке счет забитым мячам… Однако, уверен, голы впереди. Буду работать в следующих поединках, чтобы помогать команде. Очень рад, что сумел начать свой путь в "Шахтере" с победы, и в будущем буду прилагать все усилия, чтобы побед было как можно больше.

– Кстати, о том, что ты мог сегодня отличиться: это могло быть уже на первых минутах, когда вышел на поле, а также был момент на 74-й минуте. Что помешало реализации?

– Да, действительно, имел два "убойных" момента, если можно так выразиться. Пожалуй, сегодня просто немного не хватило удачи. Если разбирать первый момент, то я пробивал, и мяч летел довольно сильно – голкипер, казалось бы, уже не должен реагировать, но сумел в последний момент благодаря отскоку от газона среагировать на этот удар. Во втором моменте чуть-чуть, пожалуй, не хватило точности в завершении. Убежден, что все еще предстоит, а это будет наукой.

– Ты уже получил первые впечатления от УПЛ, и какой она тебе кажется?

– Да, многие считают, что это сложная лига для игры, и я могу с этим согласиться, если мы будем прибегать к теме погодных условий. Но, наверное, это все решается со временем: нужно просто играть, привыкать к новому чемпионату, как все мои одноклубники. И сейчас цель – продолжить побеждать, завоевать желаемое и вожделенное чемпионство и также продолжать наши успехи уже в новом сезоне в Лиге чемпионов.

– Напоследок хочется спросить: насколько комфортно чувствуешь себя в Украине?

– Мне все очень нравится, я очень рад здесь быть. Нравится холод, уже начинаю к нему привыкать. Это новые для меня климатические условия, но и очень интересные. Я понемногу знакомлюсь с жизнью здесь, ребята помогают мне в адаптации. Будем дальше работать над моей акклиматизацией.