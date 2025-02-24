Рух объявил о подписании гамбийского форварда

Львовский " Рух " объявил о подписании контракта с гамбийским форвардом Бабукаром Фаалом.

Отмечается, что стороны подписали "долгосрочный контракт".

Бабукар Фаал – 21 -летний нападающий из Гамбии. Зимой 2023-го года он переехал в Европу, заключив контракт с ХНК "Ориент 1919" из города Риека. Ориентировочная стоимость игрока по данным Transfermarkt – 450 тысяч евро.

Профильная позиция футболиста – центр нападения. В этом сезоне гамбиец сыграл за "Ориент 1919" четырнадцать матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.