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Рух объявил о подписании гамбийского форварда

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Бабукар Фаал - игрок Руха

Рух объявил о подписании гамбийского форварда

fcrukh.com

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Львовский "Рух" объявил о подписании контракта с гамбийским форвардом Бабукаром Фаалом.

Отмечается, что стороны подписали "долгосрочный контракт".

Бабукар Фаал – 21 -летний нападающий из Гамбии. Зимой 2023-го года он переехал в Европу, заключив контракт с ХНК "Ориент 1919" из города Риека. Ориентировочная стоимость игрока по данным Transfermarkt – 450 тысяч евро.

Профильная позиция футболиста – центр нападения. В этом сезоне гамбиец сыграл за "Ориент 1919" четырнадцать матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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