Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух объявил о подписании гамбийского форварда
Бабукар Фаал - игрок Руха
fcrukh.com
Львовский "
Отмечается, что стороны подписали "долгосрочный контракт".
Бабукар Фаал – 21 -летний нападающий из Гамбии. Зимой 2023-го года он переехал в Европу, заключив контракт с ХНК "Ориент 1919" из города Риека. Ориентировочная стоимость игрока по данным Transfermarkt – 450 тысяч евро.
Профильная позиция футболиста – центр нападения. В этом сезоне гамбиец сыграл за "Ориент 1919" четырнадцать матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Популярное сейчас
- Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат
- Свитолина рассказала, кем видит себя после завершения профессиональной карьеры
- "Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Шахтер - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ