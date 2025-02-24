Пушич: Мы не можем позволить себе, чтобы наши ведущие игроки были так долго вне игры

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в эфире УПЛ ТВ прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в 18-м туре УПЛ.

– Мы сегодня увидели дебют вашего новичка Элиаса. Что можете сказать о нем?

– Как и каждому новому молодому игроку, конечно, ему нужно время на адаптацию, чтобы привыкнуть к тому стилю игры, который мы пропагандируем, к интенсивности предлагаемых тренировок к нашему видению футбола.

Как мы могли все увидеть сегодня, он действительно опасный игрок, особенно внутри штрафной. Он может создать много опасности оппонентам. Конечно мы стараемся его постепенно интегрировать в наш стиль игры.

Он действительно имел сегодня несколько опасных моментов. Я ожидаю от него это и в предстоящих матчах, что он будет оказываться в нужном месте в нужное время, создавать опасные возможности. Конечно, он еще не на 100 процентов готов в разрезе кондиций, но действительно рад тому, как он вошел в игру.

– Успеют ли к матчу с "Александрией" восстановиться Судаков и Марлон, которые сегодня не играли из-за повреждений?

– Да, у нас есть некоторые проблемы с повреждениями игроков. К сожалению, такое случается, однако мы ждем, что у нас есть неделя впереди на подготовку к игре. Есть шанс, что они вернутся. Но, как я уже говорил, я был доволен уровнем игры, который продемонстрировали находившиеся на поле ребята, особенно во 2-м тайме.

Конечно, сейчас чемпионат набирает обороты, и мы не можем позволить себе, чтобы наши ведущие игроки были так долго вне игры, особенно игроки такого уровня, как Марлон и Судаков. Но увидим.