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Хавбек Левого Берега: Считаю, что с Шахтером была ничейная игра

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Хавбек Левого Берега: Считаю, что с Шахтером была ничейная игра

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Левого Берега" Руслан Дедух в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 18-м туре УПЛ.

– Атака, где мы пропустили мяч – это очень обидно для нас, потому что игра удавалась, вроде, ничейная. Они больше контролировали мяч, моменты у них были, но я считаю, что ничейная игра.

– Во 2-м тайме вы уже все равно больше отдали им инициативу. Почему так вышло?

– Во-первых, давайте не будем забывать, против кого мы играли. Это "Шахтер", у них такой стиль игры. Ничего страшного, пусть контролируют мяч.

– Если сравнить сегодняшнюю игру с матчем 1-го круга – когда было тяжелее?

– Если посмотреть эти 2 игры, они очень похожие. Также они вскрыли фланг, подали на дальнюю и забили гол. Обе игры очень тяжелые, но как есть.

– Сегодня на матче присутствовал президент "Левого Берега". Насколько для вас это важно и насколько мотивирует вас?

– Конечно, он нас во всем поддерживает, приходит на матчи, когда у него есть возможность. Это для нас большой толчок, стимул. Тем более, когда он приезжает на матчи, это нам добавляет мотивации еще больше.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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