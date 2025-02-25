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Пушич: Шахтеру необходимо подписать еще одного или двух футболистов
Наставник горняков высказался о трансферной кампании клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
"Как я уже упоминал, на этот раз нас покинуло много опытных игроков: Степаненко, Зубков, Сикан, также Франьич, который для своего возраста имел достаточно опыта. К нам пришли молодые игроки – это наша философия, это хорошо. Теперь у нас очень молодой состав. Если говорить о трансферном окне, то оно еще не закрылось.
На мой взгляд, необходимо привлечь еще одного или двух футболистов. Продолжается работа по этому направлению. Это вопрос времени, но очевидно, что новые трансферы нужны. Нам, как и другим украинским клубам, сложно делать входящие трансферы, уговорить легионеров приехать в Украину из-за ситуации в стране. Если учесть все, что мы смогли сделать сейчас в пределах наших возможностей и обстоятельств, у нас очень хорошо получается. Хотя мы еще не кончили. Стараемся усилить команду еще больше" , - сказал Пушич.
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