Колесник: Динамо не хочет вместе со всеми продать телеправа. Клубы теряют большой кусок потенциального бюджета

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник не понимает, почему "Динамо" не хочет транслировать матчи УПЛ так, как все остальные.

“У меня в клубе нет огромной статьи доходов из-за того, что не выполняется базовый принцип продаж телеправ, как во всем мире. Меня это интересует – почему "Динамо" не хочет вместе со всеми продать телеправа, и все клубы получат хорошие средства.

Я не сказал важное: продажа своих домашних матчей. То есть матч ЛНЗ – "Динамо" будет транслироваться так, как договорились все клубы, а матч "Динамо" – ЛНЗ будет транслироваться на канале, который выбрало "Динамо".