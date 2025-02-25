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Колесник: Динамо не хочет вместе со всеми продать телеправа. Клубы теряют большой кусок потенциального бюджета
Функционер призывает к равным условиям
18000.сom.ua
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник не понимает, почему "Динамо" не хочет транслировать матчи УПЛ так, как все остальные.
“У меня в клубе нет огромной статьи доходов из-за того, что не выполняется базовый принцип продаж телеправ, как во всем мире. Меня это интересует – почему "Динамо" не хочет вместе со всеми продать телеправа, и все клубы получат хорошие средства.
Я не сказал важное: продажа своих домашних матчей. То есть матч ЛНЗ – "Динамо" будет транслироваться так, как договорились все клубы, а матч "Динамо" – ЛНЗ будет транслироваться на канале, который выбрало "Динамо".
“Хотя надо сказать нюанс: в этом сезоне "Динамо" пошло на компромисс и показывает свои домашние матчи вместе со всеми клубами, но параллельно показывает еще и на канале, на котором они хотят. То есть это не эксклюзивные права, и за неэксклюзивность деньги не заплатят.
Кажется, в июне 2022 года был принят закон, организаторами спортивных событий являются сами клубы. Согласно закону, "Динамо" ничего не нарушает, только все остальные клубы теряют большой кусок потенциального бюджета”, – заявил Колесник.
Команды встретятся в Черкассах 6 марта.
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