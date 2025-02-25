  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колесник: Динамо не хочет вместе со всеми продать телеправа. Клубы теряют большой кусок потенциального бюджета
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колесник: Динамо не хочет вместе со всеми продать телеправа. Клубы теряют большой кусок потенциального бюджета

Премьер-лига

Функционер призывает к равным условиям

Колесник: Динамо не хочет вместе со всеми продать телеправа. Клубы теряют большой кусок потенциального бюджета

18000.сom.ua

Новина українською

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник не понимает, почему "Динамо" не хочет транслировать матчи УПЛ так, как все остальные.

“У меня в клубе нет огромной статьи доходов из-за того, что не выполняется базовый принцип продаж телеправ, как во всем мире. Меня это интересует – почему "Динамо" не хочет вместе со всеми продать телеправа, и все клубы получат хорошие средства.

Я не сказал важное: продажа своих домашних матчей. То есть матч ЛНЗ – "Динамо" будет транслироваться так, как договорились все клубы, а матч "Динамо" – ЛНЗ будет транслироваться на канале, который выбрало "Динамо".

Читайте такжеРоман Григорчук рассказал о дебютном матче с ЛНЗ и работе с командой

“Хотя надо сказать нюанс: в этом сезоне "Динамо" пошло на компромисс и показывает свои домашние матчи вместе со всеми клубами, но параллельно показывает еще и на канале, на котором они хотят. То есть это не эксклюзивные права, и за неэксклюзивность деньги не заплатят.

Кажется, в июне 2022 года был принят закон, организаторами спортивных событий являются сами клубы. Согласно закону, "Динамо" ничего не нарушает, только все остальные клубы теряют большой кусок потенциального бюджета”, – заявил Колесник.

Команды встретятся в Черкассах 6 марта.

По теме
yellow-arrow
Зверов: Потенциальная золотая медаль поднимет цену Бражко, как у Забарного
yellow-arrow
Пушич: Шахтеру необходимо подписать еще одного или двух футболистов
yellow-arrow
Хавбек Левого Берега: Считаю, что с Шахтером была ничейная игра
Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Андрей Колесник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
18000
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости