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Зверов: Потенциальная золотая медаль поднимет цену Бражко, как у Забарного

Премьер-лига

Комментатор проводит параллели

Зверов: Потенциальная золотая медаль поднимет цену Бражко, как у Забарного

Фото: Динамо

Новина українською

Журналист Владимир Зверов считает, что Владимир Бражко может пойти по стопам Ильи Забарного.

"Динамо" продлевает контракт с футболистом, у которого и так был контракт до 2028 года. Продлевают ненадолго и это практика, которая в Европе тоже распространена. Футболисты улучшают условия личного контракта, продлевая еще на год. Футболист доиграет полгода с лучшими условиями. Это очень важно не только для "Динамо", но и для сборной”.

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“24 февраля прошлого года у него было ноль матчей за сборную, сейчас большая надежда на него как на игрока основы со сборной Бельгии. Чтобы у него было хорошее настроение, чтобы он чувствовал лидером команды и тем футболистом, который действительно получает то, чего стоит, ему улучшают условия контракта.

Потенциальная золотая медаль поднимет цену игрока, как у Забарного. Это вполне конкретный пример, ведь после чемпионства "Динамо" футболиста отпустило. И этого так же отпустят, но это чемпионство еще нужно завоевать", – заметил Зверов.

У Владимира 26 матчей во всех турнирах этого сезона (6 результативных действий).

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Владимир Зверов Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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