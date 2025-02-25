Костенко – об изменении позиций игроков Карпат: Мы ситуативно перемещались по полю. Это не было наигрывание

Полузащитник львовских "Карпат" Ян Костенко прокомментировал итог матча 18-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (0:2).

"Это начало [второй части] чемпионата и первая игра после зимней паузы. Были сборы в Турции, другой климат. Мы приехали, тренировались на синтетике. Только вышли на траву – это довольно смешанные впечатления. Мне понравилось, как мы играли, были моменты, навязывали свою игру. Возможно, чего-то не хватило.

Топовый газон, вообще нет вопросов. Возможно, в конце матча поле начало проседать, но в целом очень доволен. Поле полностью выдержало, и на нем было приятно играть".