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Костенко – об изменении позиций игроков Карпат: Мы ситуативно перемещались по полю. Это не было наигрывание

Премьер-лига

Тактический секрет не принес результата

Костенко – об изменении позиций игроков Карпат: Мы ситуативно перемещались по полю. Это не было наигрывание

фото из свободных источников

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Полузащитник львовских "Карпат" Ян Костенко прокомментировал итог матча 18-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (0:2).

"Это начало [второй части] чемпионата и первая игра после зимней паузы. Были сборы в Турции, другой климат. Мы приехали, тренировались на синтетике. Только вышли на траву – это довольно смешанные впечатления. Мне понравилось, как мы играли, были моменты, навязывали свою игру. Возможно, чего-то не хватило.

Топовый газон, вообще нет вопросов. Возможно, в конце матча поле начало проседать, но в целом очень доволен. Поле полностью выдержало, и на нем было приятно играть".

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“Нужно больше бить по воротам. Это то, что от нас требуют тренеры – бить, бить и еще раз бить. Мы много доходили до ворот соперника, но не хватало ударов. Любой удар в штрафной – это уже опасно.

Плюс, я мог забивать, хороший момент был. Тренер говорит, что если мы оказались не на своей позиции, то мы должны играть, как будто мы всегда там играем. Потому мы ситуативно перемещались по полю. Это не было наигрывание”, – заявил футболист.

Полузащитник провел в нынешнем сезоне 15 матчей.

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Источник:
Sportnews
Опубликовал: Александр Симченко
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