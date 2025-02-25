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Кипер Оболони – один из самых молодых дебютантов-вратарей в истории чемпионата
Достижение закрепил сухим счетом и победой
Фото: ФК Оболонь
В матче с "Ворсклой" место в воротах "Оболони" занял 18-летний Денис Марченко, ставший первым вратарем 2007 года рождения, сыгравшим в истории чемпионата Украины.
Кипер дебютировал в УПЛ в возрасте 18 лет и 18 дней и по этому показателю разместился сразу за первой десяткой самых молодых дебютантов элитного дивизиона Украины – на 11 месте.
Возглавляет рейтинг еще с 1993 года вратарь "Днепра" Сергей Перхун, который провел первый матч в возрасте 16 лет и 34 дней. Далее расположились Юрий Герета ("Рух", 16, 269), Максим Коваль ("Металлург" Запорожье, 16, 327), Павел Исенко ("Ворскла, 16, 348), Виктор Капустин ("Металлург" Запорожье, 17, 44), Алексей Шпак ("Таврия", 17, 136).
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