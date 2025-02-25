Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский – рекордсмен по количеству матчей в чемпионате в качестве игрока и тренера
500 и 600 игра тоже будет?
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Александр Шовковский провел 472-й матч в чемпионатах Украины как игрок и тренер.
Наставник "Динамо" опередил Владимира Шарана, стал новым рекордсменом УПЛ. 426 встреч Шовковский отыграл в элитном дивизионе в рядах столичного клуба, а в 46 поединках руководил действиями киевлян с тренерской скамьи.
Кроме тренера лидера УПЛ, в топ-10 в номинации "игрок-тренер" входят еще четыре наставника клубов. Это Руслан Ротань – 440 матчей, Юрий Вернидуб – 398, Сергей Шищенко – 386 и Юрий Максимов – 378. Также среди лидеров оказались Василий Сачко (426), Руслан Костышин (424), Александр Чижевский (407) и Сергей Закарлюка (357).
Популярное сейчас
- Никогда такого не было. Игрокам Черноморца пообещали премию за победу над Колосом
- Довбик летом может сменить клуб в Италии
- В Минмолодьспорта отреагировали на допинг-скандал Мудрика
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Как там Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч против Монцы