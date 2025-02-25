Шовковский – рекордсмен по количеству матчей в чемпионате в качестве игрока и тренера

Александр Шовковский провел 472-й матч в чемпионатах Украины как игрок и тренер.

Наставник "Динамо" опередил Владимира Шарана, стал новым рекордсменом УПЛ. 426 встреч Шовковский отыграл в элитном дивизионе в рядах столичного клуба, а в 46 поединках руководил действиями киевлян с тренерской скамьи.

Кроме тренера лидера УПЛ, в топ-10 в номинации "игрок-тренер" входят еще четыре наставника клубов. Это Руслан Ротань – 440 матчей, Юрий Вернидуб – 398, Сергей Шищенко – 386 и Юрий Максимов – 378. Также среди лидеров оказались Василий Сачко (426), Руслан Костышин (424), Александр Чижевский (407) и Сергей Закарлюка (357).