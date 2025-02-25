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Шовковский – рекордсмен по количеству матчей в чемпионате в качестве игрока и тренера

Премьер-лига

500 и 600 игра тоже будет?

Шовковский – рекордсмен по количеству матчей в чемпионате в качестве игрока и тренера

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Александр Шовковский провел 472-й матч в чемпионатах Украины как игрок и тренер.

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Наставник "Динамо" опередил Владимира Шарана, стал новым рекордсменом УПЛ. 426 встреч Шовковский отыграл в элитном дивизионе в рядах столичного клуба, а в 46 поединках руководил действиями киевлян с тренерской скамьи.

Кроме тренера лидера УПЛ, в топ-10 в номинации "игрок-тренер" входят еще четыре наставника клубов. Это Руслан Ротань – 440 матчей, Юрий Вернидуб – 398, Сергей Шищенко – 386 и Юрий Максимов – 378. Также среди лидеров оказались Василий Сачко (426), Руслан Костышин (424), Александр Чижевский (407) и Сергей Закарлюка (357).

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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