Шастал - о 0:1 с Шахтером: Не могу сказать ничего хорошего о своей игре, ведь команда проиграла

Полузащитник "Левого Берега" Дмитрий Шастал прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в матче 18-го тура УПЛ.

"Надеюсь, что сегодняшний поединок задаст тон нашей будущей работе и в дальнейшем будет легче.

Чем недоволен в матче? Хотелось бы создать больше возможностей для взятия ворот соперника. К сожалению, их было мало.

Относительно своей игры, то не могу сказать ничего хорошего, ведь команда проиграла. А вот "Шахтер" за счет мастерства и класса использовал одну из своих возможностей и выиграл", - сказал Шастал.