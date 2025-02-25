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Шастал - о 0:1 с Шахтером: Не могу сказать ничего хорошего о своей игре, ведь команда проиграла

Премьер-лига

Дмитрий Шастал высказался о поражении от донецкого клуба

Шастал - о 0:1 с Шахтером: Не могу сказать ничего хорошего о своей игре, ведь команда проиграла

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Дмитрий Шастал прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в матче 18-го тура УПЛ.

"Надеюсь, что сегодняшний поединок задаст тон нашей будущей работе и в дальнейшем будет легче.

Чем недоволен в матче? Хотелось бы создать больше возможностей для взятия ворот соперника. К сожалению, их было мало.

Относительно своей игры, то не могу сказать ничего хорошего, ведь команда проиграла. А вот "Шахтер" за счет мастерства и класса использовал одну из своих возможностей и выиграл", - сказал Шастал.

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Шахтер (Донецк) Дмитрий Шастал Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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