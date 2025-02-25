Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы

Ассистент главного тренера "Ворсклы" Николай Ищенко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в 18-м туре УПЛ.

– В целом, игра неплохо нам давалась. Много не забили в 1-м тайме моментов своих, и так бывает, что пропускаем. По руке – не знаю, надо смотреть, еще не разбирали тот момент. (речь об эпизоде ​​с пенальти в ворота "Ворсклы" – прим.).

Но это, конечно, было эмоционально. Обидно проигрывать такие игры, когда у тебя есть больше моментов. Вроде, и желание было, и самоотдача, но, к сожалению, ноль очков.

– Максимов заработал красную карточку за чрезмерные эмоции и недовольство действиями арбитра. Какие именно моменты ему не понравились?

– Там по мелочам, вроде. Одинаковые фолы там не свистит, там свистит – нервничает, переживает очень сильно. Футбол без эмоций не бывает.

– "Ворскла", особенно в 1-м тайме, создала достаточно много моментов. Почему не хватило реализации?

– Не знаю, я считаю, это концентрация внимания в последний момент. По мастерству на тренировках – вроде бы, исполняют такие моменты и забивают. Наверное, уже поверили, что мяч в сетке. Я думаю, что это концентрация внимания, – сказал Ищенко.