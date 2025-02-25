Бондаренко - о матче с Левым Берегом: Сложно создавать моменты на таком поле

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко подвел итоги победного матча над "Левым Берегом" (1:0) в 18-м туре УПЛ.

– Победа действительно была нелегкой, но мы знали, что будет очень сложная игра, потому что такой соперник – мы и в 1-м круге очень сложно с ними играли. Но мы счастливы, что смогли дожать, победить и двигаться дальше.

– Во 2-м тайме вы уже больше доминировали. Это вы поджали или "Левый Берег" подсел?

– Думаю, мы начали просто играть немного сконцентрированнее и, наверное, психологически понимали, что нужно больше атаковать, больше давить, поднимать темп игры.

Так получилось, что смогли забить, но очень сложно создавать какие-то моменты на таком поле. Поле, возможно, не давало нам проявить больше качества – действительно того качества, которое требовалось в сегодняшней игре.

– Если сравнивать с игрой 1-го круга – там тоже был единственный гол после 60-й минуты, сейчас тоже. Это такая закономерность в соответствии со стилем игры обеих команд?

– Я думаю, что нет закономерности, просто две сложные игры, которые мы смогли дожать, – сказал Бондаренко в эфире УПЛ ТВ.