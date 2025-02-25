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"У нас есть чек-пойнт". В ЛНЗ обозначили требования к работе Григорчука
Надо приложить немалые усилия
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Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник назвал задачу, которая стоит перед главным тренером черкасского клуба Романом Григорчуком в УПЛ.
"Наша задача - это выступить лучше, чем в прошлом сезоне. У нас есть свой чек-пойнт за предыдущую кампанию - седьмое место, 41 очко. Будем стараться улучшить. Все, что выше седьмого и больше, чем 41 очко - это уже прогресс", - отметил Колесник.
После 18 сыгранных матчей ЛНЗ занимает 9 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
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