Харатин назвал клубы, которые хотели подписать его перед переходом в Верес

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин рассказал о предложениях, которые у него были перед переходом в ровенский клуб.

- Были ли у вас какие-то предложения, кроме "Вереса"?

- Да. Сначала мной активно интересовалась "Ворскла", а затем "Черноморец". Они очень сильно хотели меня подписать.

- Почему в итоге выбрали не их, а "Верес"?

- Есть много факторов при выборе клуба. Я решил, что в данный момент "Верес" - это лучший вариант для меня, и я рад, что попал сюда. Сегодня я счастлив в Ровно, а как оно будет дальше - посмотрим.

- Потеряли ли вы в финансовой составляющей по сравнению с "Колосом"?

- Да, потерял, - сказал Харатин.