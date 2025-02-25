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Харатин назвал клубы, которые хотели подписать его перед переходом в Верес

Премьер-лига

Хавбек объяснил, почему выбрал ровенский коллектив

Харатин назвал клубы, которые хотели подписать его перед переходом в Верес

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин рассказал о предложениях, которые у него были перед переходом в ровенский клуб.

- Были ли у вас какие-то предложения, кроме "Вереса"?

- Да. Сначала мной активно интересовалась "Ворскла", а затем "Черноморец". Они очень сильно хотели меня подписать.

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- Почему в итоге выбрали не их, а "Верес"?

- Есть много факторов при выборе клуба. Я решил, что в данный момент "Верес" - это лучший вариант для меня, и я рад, что попал сюда. Сегодня я счастлив в Ровно, а как оно будет дальше - посмотрим.

- Потеряли ли вы в финансовой составляющей по сравнению с "Колосом"?

- Да, потерял, - сказал Харатин.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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