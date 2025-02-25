Автор победного гола Шахтера в ворота Левого Берега рассказал о матче

Полузащитник "Шахтера" Марьян Швед прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в 18-м туре УПЛ.

– Сегодня была очень тяжелая игра. Результат 1:0, хотя у нас было достаточно моментов, чтобы счёт был не 1:0 и не до конца была интрига.

Слава Богу, что победили, но в следующих матчах нужно больше забивать и в конечной трети поля более ответственно относиться к этим моментам.

– Забитому голу предшествовало столкновение у ворот, падение, сумбур. Как опишешь этот момент?

– Там пошла подача с фланга. Я поначалу не достал, пошла обратно на дальнюю, Лас пробивал, и я там оказался. Повезло, так пробил, что никого не задел мяч.

– У тебя еще были моменты. Можно ли сказать, что игра тебе удавалась?

– Да, там не повезло, здесь залетело. Ну, как удавалась? Если бы я забил три – да, а так тяжело было играть против, еще и поле тяжелое. Главное – что победили.

– В чем была основная сложность или неудобство игры с "Левым Берегом"?

– Мы их прессинговали – они выбивали мяч, цеплялись за этот мяч, и нам было тяжело, нужно было бежать и туда и назад. У них игра, как говорится, простая – вперед. Поэтому было и тяжело, – поделился Швед.