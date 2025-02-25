Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор победного гола Шахтера в ворота Левого Берега рассказал о матче
Марьян Швед стал автором единственного гола в этом поединке
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Марьян Швед прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в 18-м туре УПЛ.
– Сегодня была очень тяжелая игра. Результат 1:0, хотя у нас было достаточно моментов, чтобы счёт был не 1:0 и не до конца была интрига.
Слава Богу, что победили, но в следующих матчах нужно больше забивать и в конечной трети поля более ответственно относиться к этим моментам.
– Забитому голу предшествовало столкновение у ворот, падение, сумбур. Как опишешь этот момент?
– Там пошла подача с фланга. Я поначалу не достал, пошла обратно на дальнюю, Лас пробивал, и я там оказался. Повезло, так пробил, что никого не задел мяч.
– У тебя еще были моменты. Можно ли сказать, что игра тебе удавалась?
– Да, там не повезло, здесь залетело. Ну, как удавалась? Если бы я забил три – да, а так тяжело было играть против, еще и поле тяжелое. Главное – что победили.
– В чем была основная сложность или неудобство игры с "Левым Берегом"?
– Мы их прессинговали – они выбивали мяч, цеплялись за этот мяч, и нам было тяжело, нужно было бежать и туда и назад. У них игра, как говорится, простая – вперед. Поэтому было и тяжело, – поделился Швед.
Популярное сейчас
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Названы суммы призовых норвежских биатлонистов на ЧМ-2025
- Вернидуб – о 0:3 против Вереса: Думали, что все будет хорошо, что обыграем. Но это не работает в футболе
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Шомуродов в среднем чаще отмечается голевыми действиями, чем Довбик