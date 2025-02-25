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Судаков назвал чемпионат, в котором хотел бы попробовать свои силы
Интересные подробности от Георгия
фото из соцсетей
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о своем желании перейти в клуб из чемпионата Италии.
"Италия - это страна с великой футбольной историей, тактическим футболом и страстными болельщиками. Для полузащитника с моими качествами Серия А могла бы стать идеальным чемпионатом для роста. У них много первоклассных полузащитников, тренеры — прекрасные тактики, а футбол очень интенсивный. Более того, многие украинские игроки уже оставили свой след в Италии.
Почему отказал "Ювентусу" и "Милану"? Во-первых, мы получили предложения от "Ювентуса" и "Наполи". Во-вторых: я никогда не говорил "нет". Мне бы хотелось попробовать свои силы в чемпионате Италии, особенно в командах, где так много звезд, но окончательное решение остается за менеджерами и президентом моего клуба.
Что случилось с "Наполи"? Они сделали предложение, но "Шахтер" решил, что я должен остаться в команде.
Посмотрим, что будет дальше. Как я говорил, Серия А была бы идеальным вариантом для роста", - цитирует Судакова Corriere dello Sport.
Напомним, в начале 2024-го года "Наполи" предлагал "Шахтеру" 40 миллионов евро за трансфер Судакова.
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