Легионер Александрии не хотел возвращаться в Украину - Источник

Бразильский вингер "Александрии" Хуан Безерра отказывался возвращаться в Украину после сборов в Турции. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, бразилец опоздал на учебно-тренировочное сборы команды Руслана Ротаня. Агенты футболиста разговаривали с руководством клуба относительно ухода своего клиента.

Затем представители Безерры получили жесткий ответ от руководства "Александрии". Клуб не планировал терять футболиста зимой. В итоге стороны пришли к соглашению.

В текущем сезоне Безерра провел 19 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.