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Легионер Александрии не хотел возвращаться в Украину - Источник
Агенты футболиста рассматривали возможность его ухода зимой
Фото: ФК Олександрія
Бразильский вингер "Александрии" Хуан Безерра отказывался возвращаться в Украину после сборов в Турции. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, бразилец опоздал на учебно-тренировочное сборы команды Руслана Ротаня. Агенты футболиста разговаривали с руководством клуба относительно ухода своего клиента.
Затем представители Безерры получили жесткий ответ от руководства "Александрии". Клуб не планировал терять футболиста зимой. В итоге стороны пришли к соглашению.
В текущем сезоне Безерра провел 19 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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