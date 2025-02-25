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Легионер Александрии не хотел возвращаться в Украину - Источник

Премьер-лига

Агенты футболиста рассматривали возможность его ухода зимой

Легионер Александрии не хотел возвращаться в Украину - Источник

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бразильский вингер "Александрии" Хуан Безерра отказывался возвращаться в Украину после сборов в Турции. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, бразилец опоздал на учебно-тренировочное сборы команды Руслана Ротаня. Агенты футболиста разговаривали с руководством клуба относительно ухода своего клиента.

Затем представители Безерры получили жесткий ответ от руководства "Александрии". Клуб не планировал терять футболиста зимой. В итоге стороны пришли к соглашению.

В текущем сезоне Безерра провел 19 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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