Официальную страницу УПЛ в Instagram заблокировали

Instagram заблокировал официальную страницу УПЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, обстоятельства такого решения неизвестны.

"Все усилия выйти на поддержку соц. сети и получить разъяснения были напрасны. Мы долго ждали и надеялись, что попали на ошибку системы, но время идет, и наша команда решила двигаться дальше. Нужно думать о тех людях, кому удобно следить за УПЛ на этой площадке", - говорится в сообщении.