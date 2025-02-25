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Официальную страницу УПЛ в Instagram заблокировали
Пресс-служба лиги создала резервный аккаунт
Фото: УПЛ
Instagram заблокировал официальную страницу УПЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, обстоятельства такого решения неизвестны.
"Все усилия выйти на поддержку соц. сети и получить разъяснения были напрасны. Мы долго ждали и надеялись, что попали на ошибку системы, но время идет, и наша команда решила двигаться дальше. Нужно думать о тех людях, кому удобно следить за УПЛ на этой площадке", - говорится в сообщении.
УПЛ создала резервную страницу в соцсети, но все еще надеется на восстановление основной. Адрес резервного аккаунта здесь.
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