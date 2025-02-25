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Харатин назвал причины ухода из Колоса
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин детально рассказал о своем уходе из "Колоса".
- Время уже прошло, поэтому, думаю, можно расставить все точки над "і". Что у вас произошло в "Колосе", почему вас перевели в дубль?
- Все точки уже давно расставлены. Я об этом не могу и не хочу говорить. Период в Колосе стал для меня хорошим опытом. Сейчас я смотрю только вперед и хочу помогать своему нынешнему клубу - "Вересу".
- В СМИ звучала информация, что у вас произошел конфликт с Александром Поздеевым. Это правда ли это?
- Я не хочу комментировать. Для меня эта ситуация уже в прошлом. На сегодняшний день я сконцентрирован только на "Вересе" и хочу помочь своей команде. А что было, то было. Повторюсь, что для меня это хороший опыт.
- Поздеев - хороший тренер или нет?
- У меня сейчас тренер Олег Шандрук, и он - очень хороший специалист. О других тренерах я не буду говорить.
- Как вы попрощались с "Колосом", обида на ковалевский клуб осталась?
- Никакой обиды у меня нет.
- "Колос" полностью рассчитался с вами, долгов не осталось?
- Никаких претензий к "Колосу" у меня нет. Это пройденный этап.
Напомним, Харатин выступал за "Колос" в сезоне 2024/25, и провел за это время лишь 3 игры.
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