Харатин назвал причины ухода из Колоса

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин детально рассказал о своем уходе из "Колоса".

- Время уже прошло, поэтому, думаю, можно расставить все точки над "і". Что у вас произошло в "Колосе", почему вас перевели в дубль?

- Все точки уже давно расставлены. Я об этом не могу и не хочу говорить. Период в Колосе стал для меня хорошим опытом. Сейчас я смотрю только вперед и хочу помогать своему нынешнему клубу - "Вересу".

- В СМИ звучала информация, что у вас произошел конфликт с Александром Поздеевым. Это правда ли это?

- Я не хочу комментировать. Для меня эта ситуация уже в прошлом. На сегодняшний день я сконцентрирован только на "Вересе" и хочу помочь своей команде. А что было, то было. Повторюсь, что для меня это хороший опыт.

- Поздеев - хороший тренер или нет?

- У меня сейчас тренер Олег Шандрук, и он - очень хороший специалист. О других тренерах я не буду говорить.

- Как вы попрощались с "Колосом", обида на ковалевский клуб осталась?

- Никакой обиды у меня нет.

- "Колос" полностью рассчитался с вами, долгов не осталось?

- Никаких претензий к "Колосу" у меня нет. Это пройденный этап.