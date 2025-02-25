"Достаточно строгий и требовательный тренер". Хавбек Вереса высказался о Шандруке

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Олегом Шандруком.

"Мне с ним очень нравится работать, как и со всем тренерским штабом "Вереса". Олег Николаевич - достаточно строгий и требовательный тренер, но в то же время открытый и с ним можно откровенно поговорить. У него есть очень хорошая связь с игроками.

Также тренерский штаб постоянно учится чему-то новому и никогда не стоит на месте. В нашей команде хорошая атмосфера и при этом дисциплина. Дай бог, и в дальнейшем мы будем друг другу помогать и показывать результат", - сказал Харатин в интервью изданию Украинский футбол.