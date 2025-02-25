  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер вчера презентовал спецфутболки к годовщине вторжения России в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер вчера презентовал спецфутболки к годовщине вторжения России в Украину

Премьер-лига

Не проигнорировали

Шахтер вчера презентовал спецфутболки к годовщине вторжения России в Украину

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вчера, 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, "Шахтер" обыграл "Левый Берег" (1:0) в рамках 19-го тура УПЛ.

Перед матчем прошли мероприятия, призванные почтить эту дату и отметить несокрушимость украинского народа, его борьбу, мужество и единство.

В частности, игроки донецкого клуба вышли на поле в специальных футболках с надписями, которые символизируют устойчивость украинцев: "3 года несгибаемости", "3 года борьбы", "3 года мужества", "3 года единства", "3 года воли", "3 года храбрости", "3 года достоинства", "3 года ярости", "3 года непокорности", "3 года веры". На оборотной стороне футболок были размещены буквы, образовавшие слово UNBREAKABLE.

По теме
yellow-arrow
Рух близок к подписанию воспитанника Галатасарая
yellow-arrow
"Достаточно строгий и требовательный тренер". Хавбек Вереса высказался о Шандруке
yellow-arrow
Проблемы бытового характера. В Александрии прокомментировали ситуацию с легионером
футболки Шахтер (Донецк) Левый берег (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар Донецьк
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости