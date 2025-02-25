Шахтер вчера презентовал спецфутболки к годовщине вторжения России в Украину

Вчера, 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, "Шахтер" обыграл "Левый Берег" (1:0) в рамках 19-го тура УПЛ.

Перед матчем прошли мероприятия, призванные почтить эту дату и отметить несокрушимость украинского народа, его борьбу, мужество и единство.

В частности, игроки донецкого клуба вышли на поле в специальных футболках с надписями, которые символизируют устойчивость украинцев: "3 года несгибаемости", "3 года борьбы", "3 года мужества", "3 года единства", "3 года воли", "3 года храбрости", "3 года достоинства", "3 года ярости", "3 года непокорности", "3 года веры". На оборотной стороне футболок были размещены буквы, образовавшие слово UNBREAKABLE.