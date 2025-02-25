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Рух близок к подписанию воспитанника Галатасарая
Львовский клуб усилится очередным легионером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ближайшие дни состав "Руха" усилит юный левый вингер Бекназ Алмазбеков, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".
Бекназ по национальности киргиз, которому в этом году исполнится всего 20 лет. Он является воспитанником "Галатасарая", в составе которого прошел все юношеские команды, но в основу не пробился, хотя даже попадал в заявку команды.
В свое время считался одним из самых перспективных игроков региона, однако до сих пор не сделал значительный шаг вперед.
В последнее время выступал в Косово в составе команды "Ллапи". За национальную сборную Кыргызстана провел 13 матчей, в том числе участвовал и в Кубке Азии. К "Руху" присоединится на правах свободного агента.
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