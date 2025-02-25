  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пидгурский раскрыл причины неудачи Руха в матче с ЛНЗ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидгурский раскрыл причины неудачи Руха в матче с ЛНЗ

Премьер-лига

Хавбек "желто-черных" проанализировал поединок с черкасским клубом

Пидгурский раскрыл причины неудачи Руха в матче с ЛНЗ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал, что помешало львовской команде показать свои лучшие качества в матче 18-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1).

"Первый тайм мы провалили. Сказалось то, что из-за эпидемии гриппа львовские футболисты возвращались в строй в разные сроки и поэтому находились не в одинаковом состоянии готовности. Если откровенно, не думал, что будет так трудно преодолевать коварную болезнь.

После перерыва действовали уже более содержательно, агрессивнее. Видимо потому, что черкащане начали играть по результату, отдав нам инициативу. Однако, к сожалению, свои полумоменты у ворот гостей мы не использовали.

Конечно, обидно, что вторую часть сезона начали с поражения, хотя на то есть и объективные причины. Надеюсь, что к следующему календарному поединку – с "Зарей" мы прибавим в игровом тонусе, физических кондициях.

Кстати, в противостоянии с ЛНЗ у нас не все еще получалось, потому что определенные изменения претерпела стилистика игры "Руха". Для адаптации нужно время, с другой стороны, согласитесь, в своем арсенале нужно иметь несколько тактических схем. В конце концов, не надо забывать и о кадровых изменениях", - сказал Пидгурский для Sport.ua.

Читайте такжеРух близок к подписанию воспитанника Галатасарая
По теме
yellow-arrow
Кучер: У меня есть даже бумажка от Днепра-1, что клуб признает долг передо мной
yellow-arrow
Шахтер подарил специальную футболку девочке, которая потеряла ноги из-за обстрелов РФ
yellow-arrow
Менеджмент Полесья рассказал о реконструкции трибуны на стадионе в Житомире
Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Денис Пидгурский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости