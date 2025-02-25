Мороз и солнце, тур победный! Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ

Если смотреть на результаты матчей, то тур получился довольно противоречивым. С одной стороны - в среднем, команды забивали менее двух голов за игру, а это мало. С другой - они ни разу не сыграли вничью: тур был бескомпромиссным. То есть, победным. Ну и лишь дважды в восьми поединках забивали оба соперника.

Первую половину матчей тура (хронологически) выиграли номинальные гости (правда, при этом дважды по факту они играли дома). Вторую - хозяева поля. Существенные изменения произошли лишь в нижней части таблицы. И все же в целом тур произвел благоприятное впечатление. Особенно на фоне достаточно унылой осени.

Хватало детских ошибок, но и эффектные комбинации не были редкостью. А может быть, автор банально соскучился по нашему футболу? Не исключаю. Но ощущение незаурядности в эту морозную и, в то же время, солнечную погоду присутствовало. К тому же, приятно удивило качество большинства февральских полей.

Как обычно, результаты игр привожу в порядке расположения команд в таблице.

Динамо - Карпаты 2:0

Александрия - Заря 2:1

Шахтер - Левый Берег 1:0

Кривбасс - Верес 0:3

Ингулец - Полесье 0:1

Рух - ЛНЗ 0:1

Колос - Черноморец 1:2

Оболонь - Ворскла 1:0

Зрелищность. Если принимать во внимание количество реальных угроз воротам, то для меня наиболее содержательным стал поединок “Оболони” с “Ворсклой”. Далее - насыщенными опасными моментами у ворот были матчи в Ковалевке и Ровно. Выполнили зрительский норматив также игры “Динамо” с “Карпатами” и “Шахтера” с “Левым Берегом”.

Откровенно скучной назвал бы встречу “Руха” с ЛНЗ: два зачетных эпизода в самом начале, плюс еще по одному вскоре после перерыва и перед самым финальным свистком. А счет - такой же, как и в самом зрелищном матче тура. Да, а в последнем единственный гол был забит с пенальти. Парадокс.

Интрига. Только в Ровно все, в принципе, стало ясно еще до перерыва, когда Гайдучик забил второй безответный мяч в ворота “Кривбасса” на 40-й минуте. В большинстве игр тура интрига изживала себя лишь в последние пол-тайма.

Когда Ванат удвоил счет в пользу “Динамо” на 75-й минуте, “Карпатам” было впору вывешивать белый флаг. Гаджук мог спасти от поражения в Житомире “Ингулец” на 81-й, но пробил в перекладину ворот. Попов вырвал победу для “Черноморца” в Ковалевке на 87-й.

Уже на 90-й Кулач вполне мог увести “Ворсклу” от поражения в поединке с “Оболонью”, но после его штрафного удара мяч немного разминулся с “рамкой”. И, наверное, все-таки стоит зачесть опасный удар Романа из “Руха”, на пути которого встал оборонец ЛНЗ перед самым финальным свистком.

Логика. Стопроцентно закономерным назвал бы счет двух матчей. Ровно 2:0 увидел на поле в игре “Динамо” с “Карпатами”, и именно 0:1 у “Руха” с ЛНЗ. Такой же минимальной могла быть и победа “Александрии” над “Зарей”, но однозначно - в один мяч.

С точки зрения соотношения голевых моментов, весьма вряд ли заслуживал поражения от “Черноморца” “Колос”. И абсолютно нелогичной выглядит неудача “Ворсклы” в поединке с “Оболонью”.

Судейство. По моему мнению, комментарий профессионала понадобился к эпизодам из двух матчей.

“Оболонь” - “Ворскла”. 66-я минута: пенальти в ворота гостей, с которого был забит победный гол. Коллега Юстас: “В данном случае - пенальти, если судья так решил. Расстояние - метра два, удар сильный. Рука неявная. Но увеличивает объем тела (а это нынче, напомню, считается приоритетом). Любое решение правильное, но, на мой взгляд, к постановке необязательно”.

То есть, неочевидный пенальти, впрочем, имеющий право на жизнь. А если учесть, что именно он решил судьбу встречи? Рефери - Шурман, ВАР - Шандор.

“Александрия” - “Заря”. 47-я минута: победный гол хозяев поля. Юстас: “Мое мнение - нарушение со стороны Мишнева на Башиче перед ассистом”.

65-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев за контакт Мартынюка с Будковским. “Здесь хорошая игра корпусом. Мое мнение - не пенальти”.

67-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев за контакт Калюжного с Вакулой. “Пенальти нет, но желтая за симуляцию лишняя. Контакт был, хоть и недостаточный”.

Итак, в сухом остатке тут мы имеем судейскую результативную ошибку, однозначно повлиявшую на исход игры. Рефери - Козыряцкий. ВАР - Романов.

Везение. Отскочивший тура - “Полесье”. Упомянутая выше перекладина после удара Гаджука уберегла Житомир от потери двух очков. И это был последний голевой момент в поединке с “Ингульцом”.

Далее следует “Верес”. Еще при 0:0, на 17-й минуте его также спасла перекладина ворот, в которую после удара Дибанго перевел мяч Кожухарь. А десять минут спустя вратарь “Кривбасса” Маханьков фактически подарил мяч Шараю, который открыл счет. Тогда как ответная перекладина от Годи имела место при 2:0 в пользу его команды.

Любопытно было бы проследить за дальнейшим развитием событий, если бы Синица из “Левого Берега” попал не в крестовину ворот “Шахтера”, а малость левее. Ведь в итоге команда Пушича, как известно, одержала победу с минимальным счетом. Ну а дабл-штанга ворот ее соперника стала последним голевым эпизодом встречи.

Личности. Чаще всех в центре внимания оказывался юный дебютант - вратарь “Оболони” Марченко, с пятью взрослыми сэйвами отыгравший “насухо”.

Самой заметной фигурой среди полевых игроков для меня стал Шарай из “Вереса”, к тому же принявший участие в двух голах. После него больше других запомнился Кевин из “Шахтера”. В тройку ярчайших включил бы также Филиппова из “Александрии” с его дублем.

В плане эффективности отмечу Михайленко - соучастника обоих забитых мячей “Динамо”.

А вообще, отрадно то, что в каждом матче тура без исключения нашлось кого выделить индивидуально.

Симпатии. Больше всех для зрителя сыграла проигравшая в итоге “Ворскла” - девять стоящих моментов у ворот соперника. На мой взгляд, одинаково прилично постарались в этом плане “Верес”, “Динамо”, “Полесье” и “Шахтер”. Хорош был “Колос”. Как одессит, удовлетворен тем, что почти под стать ему в атаке выглядел и “Черноморец”.

Бледнее всех смотрелся “Рух”, чей единственный момент случился на исходе игры. Но команду Пономарева оправдывает то, что ей пришлось вступить в борьбу, толком не придя в себя после эпидемии гриппа. И ведь вроде соперник готов был подождать? А была бы УПЛ столь же принципиальной в отношении “Шахтера” или “Динамо”?

Уникальный шанс “Ингульца” едва не спас для него очко. Столь же неповторимый момент “Зари” завершился взятием ворот. Но больше-то у них за душой не нашлось ничего. И всего по два раза всерьез побеспокоили соперников “Карпаты” и “Левый Берег”.

Таблица. Фиаско “Кривбасса” еще более отдалило от него триумвират лидеров и вплотную приблизило к нему преследующее “Полесье”.

Ключевым событием тура стал успех “Оболони”, вырвавшейся из зоны риска. Вместе с воспрянувшим “Черноморцем” они существенно уплотнили “население” за пределами первой десятки. И теперь находящийся на вершине дна лиги “Колос” от зоны вылета отделяет расстояние всего в одну победу. И личные встречи - в пользу “Черноморца”.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 18 14 4 0 39-11 46 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 17 11 3 3 42-15 36 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25-16 30 6 Карпаты 18 7 3 8 22-23 24 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 18 6 4 8 19-26 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Оболонь 18 4 5 9 11-29 17 13 Ворскла 18 4 4 10 15-26 16 14 Левый Берег 18 4 4 10 9-21 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

УПЛ-ТВ. По-моему мнению, достойную лепту в восприятие нашего футбола внесли комментаторы матчей тура. В отличие от говорящих справочников “Мегого”, тут действительно помогают, а не мешают смотреть игру. Конечно, были и некоторые шероховатости, но общую картину маслом они пока не портили.

Под это настроение посмотрел и дебютный “Футбол 360”. Как по мне, для начала неплохо. Наконец-то адекватная ведущая - знающая, о чем говорит. Вацко, Бебех, Шалота, Шпирко - люди, которых комфортно слушать. Слабые звенья - заурядный, как собеседник, эксперт и притянутые за уши шутки-”колядки” уровня детского сада.

Но общее впечатление - и этим маслом каши в туре не испортили.

Анонсы. “Шахтер” - “Александрия”. Прямая и явная угроза команде Ротаня - в случае победы визави обойдет ее по потерянным очкам (к тому же, ведя в счете после первого тайма не доигранного матча с “Кривбассом”). Возьмет ли реванш “Ахметико Минейро”?

“Карпаты” - ЛНЗ. Игра интересна, с точки зрения тренерской дуэли. К тому же, команда Лупашко все еще смотрится сыроватой, а Григорчук вообще лишь дебютировал в Черкассах. А в случае победы на выезде, черкащане обойдут львовян. Как-то интригует, что ли…

Третьим выделю поединок “за крышку люка”: “Черноморец” - “Левый Берег”. Команду Бабича вдохновляют успешный старт и волевая победа в гостях. Но команда Первака - крайне сложный соперник и для более крутых поединщиков. Как говорят футболисты, “противный” - в известном смысле. Будет мокрота, квас потечет?

Еще раз: ей-богу, минувший тур скорее понравился, чем нет. Было, было с чем сравнивать. Каким воспоследует продолжение? Мне пока интересно, включаю режим ожидания…

Фото - UA-Футбол