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Мороз и солнце, тур победный! Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Если смотреть на результаты матчей, то тур получился довольно противоречивым. С одной стороны - в среднем, команды забивали менее двух голов за игру, а это мало. С другой - они ни разу не сыграли вничью: тур был бескомпромиссным. То есть, победным. Ну и лишь дважды в восьми поединках забивали оба соперника.
Первую половину матчей тура (хронологически) выиграли номинальные гости (правда, при этом дважды по факту они играли дома). Вторую - хозяева поля. Существенные изменения произошли лишь в нижней части таблицы. И все же в целом тур произвел благоприятное впечатление. Особенно на фоне достаточно унылой осени.
Хватало детских ошибок, но и эффектные комбинации не были редкостью. А может быть, автор банально соскучился по нашему футболу? Не исключаю. Но ощущение незаурядности в эту морозную и, в то же время, солнечную погоду присутствовало. К тому же, приятно удивило качество большинства февральских полей.
Как обычно, результаты игр привожу в порядке расположения команд в таблице.
- Динамо - Карпаты 2:0
- Александрия - Заря 2:1
- Шахтер - Левый Берег 1:0
- Кривбасс - Верес 0:3
- Ингулец - Полесье 0:1
- Рух - ЛНЗ 0:1
- Колос - Черноморец 1:2
- Оболонь - Ворскла 1:0
Зрелищность. Если принимать во внимание количество реальных угроз воротам, то для меня наиболее содержательным стал поединок “Оболони” с “Ворсклой”. Далее - насыщенными опасными моментами у ворот были матчи в Ковалевке и Ровно. Выполнили зрительский норматив также игры “Динамо” с “Карпатами” и “Шахтера” с “Левым Берегом”.
Откровенно скучной назвал бы встречу “Руха” с ЛНЗ: два зачетных эпизода в самом начале, плюс еще по одному вскоре после перерыва и перед самым финальным свистком. А счет - такой же, как и в самом зрелищном матче тура. Да, а в последнем единственный гол был забит с пенальти. Парадокс.
Интрига. Только в Ровно все, в принципе, стало ясно еще до перерыва, когда Гайдучик забил второй безответный мяч в ворота “Кривбасса” на 40-й минуте. В большинстве игр тура интрига изживала себя лишь в последние пол-тайма.
Когда Ванат удвоил счет в пользу “Динамо” на 75-й минуте, “Карпатам” было впору вывешивать белый флаг. Гаджук мог спасти от поражения в Житомире “Ингулец” на 81-й, но пробил в перекладину ворот. Попов вырвал победу для “Черноморца” в Ковалевке на 87-й.
Уже на 90-й Кулач вполне мог увести “Ворсклу” от поражения в поединке с “Оболонью”, но после его штрафного удара мяч немного разминулся с “рамкой”. И, наверное, все-таки стоит зачесть опасный удар Романа из “Руха”, на пути которого встал оборонец ЛНЗ перед самым финальным свистком.
Логика. Стопроцентно закономерным назвал бы счет двух матчей. Ровно 2:0 увидел на поле в игре “Динамо” с “Карпатами”, и именно 0:1 у “Руха” с ЛНЗ. Такой же минимальной могла быть и победа “Александрии” над “Зарей”, но однозначно - в один мяч.
С точки зрения соотношения голевых моментов, весьма вряд ли заслуживал поражения от “Черноморца” “Колос”. И абсолютно нелогичной выглядит неудача “Ворсклы” в поединке с “Оболонью”.
Судейство. По моему мнению, комментарий профессионала понадобился к эпизодам из двух матчей.
“Оболонь” - “Ворскла”. 66-я минута: пенальти в ворота гостей, с которого был забит победный гол. Коллега Юстас: “В данном случае - пенальти, если судья так решил. Расстояние - метра два, удар сильный. Рука неявная. Но увеличивает объем тела (а это нынче, напомню, считается приоритетом). Любое решение правильное, но, на мой взгляд, к постановке необязательно”.
То есть, неочевидный пенальти, впрочем, имеющий право на жизнь. А если учесть, что именно он решил судьбу встречи? Рефери - Шурман, ВАР - Шандор.
“Александрия” - “Заря”. 47-я минута: победный гол хозяев поля. Юстас: “Мое мнение - нарушение со стороны Мишнева на Башиче перед ассистом”.
65-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев за контакт Мартынюка с Будковским. “Здесь хорошая игра корпусом. Мое мнение - не пенальти”.
67-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев за контакт Калюжного с Вакулой. “Пенальти нет, но желтая за симуляцию лишняя. Контакт был, хоть и недостаточный”.
Итак, в сухом остатке тут мы имеем судейскую результативную ошибку, однозначно повлиявшую на исход игры. Рефери - Козыряцкий. ВАР - Романов.
Везение. Отскочивший тура - “Полесье”. Упомянутая выше перекладина после удара Гаджука уберегла Житомир от потери двух очков. И это был последний голевой момент в поединке с “Ингульцом”.
Далее следует “Верес”. Еще при 0:0, на 17-й минуте его также спасла перекладина ворот, в которую после удара Дибанго перевел мяч Кожухарь. А десять минут спустя вратарь “Кривбасса” Маханьков фактически подарил мяч Шараю, который открыл счет. Тогда как ответная перекладина от Годи имела место при 2:0 в пользу его команды.
Любопытно было бы проследить за дальнейшим развитием событий, если бы Синица из “Левого Берега” попал не в крестовину ворот “Шахтера”, а малость левее. Ведь в итоге команда Пушича, как известно, одержала победу с минимальным счетом. Ну а дабл-штанга ворот ее соперника стала последним голевым эпизодом встречи.
Личности. Чаще всех в центре внимания оказывался юный дебютант - вратарь “Оболони” Марченко, с пятью взрослыми сэйвами отыгравший “насухо”.
Самой заметной фигурой среди полевых игроков для меня стал Шарай из “Вереса”, к тому же принявший участие в двух голах. После него больше других запомнился Кевин из “Шахтера”. В тройку ярчайших включил бы также Филиппова из “Александрии” с его дублем.
В плане эффективности отмечу Михайленко - соучастника обоих забитых мячей “Динамо”.
А вообще, отрадно то, что в каждом матче тура без исключения нашлось кого выделить индивидуально.
Симпатии. Больше всех для зрителя сыграла проигравшая в итоге “Ворскла” - девять стоящих моментов у ворот соперника. На мой взгляд, одинаково прилично постарались в этом плане “Верес”, “Динамо”, “Полесье” и “Шахтер”. Хорош был “Колос”. Как одессит, удовлетворен тем, что почти под стать ему в атаке выглядел и “Черноморец”.
Бледнее всех смотрелся “Рух”, чей единственный момент случился на исходе игры. Но команду Пономарева оправдывает то, что ей пришлось вступить в борьбу, толком не придя в себя после эпидемии гриппа. И ведь вроде соперник готов был подождать? А была бы УПЛ столь же принципиальной в отношении “Шахтера” или “Динамо”?
Уникальный шанс “Ингульца” едва не спас для него очко. Столь же неповторимый момент “Зари” завершился взятием ворот. Но больше-то у них за душой не нашлось ничего. И всего по два раза всерьез побеспокоили соперников “Карпаты” и “Левый Берег”.
Таблица. Фиаско “Кривбасса” еще более отдалило от него триумвират лидеров и вплотную приблизило к нему преследующее “Полесье”.
Ключевым событием тура стал успех “Оболони”, вырвавшейся из зоны риска. Вместе с воспрянувшим “Черноморцем” они существенно уплотнили “население” за пределами первой десятки. И теперь находящийся на вершине дна лиги “Колос” от зоны вылета отделяет расстояние всего в одну победу. И личные встречи - в пользу “Черноморца”.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|18
|14
|4
|0
|39-11
|46
|2
|ФК Александрия
|18
|12
|5
|1
|28-13
|41
|3
|Шахтер
|17
|11
|3
|3
|42-15
|36
|4
|Кривбасс
|17
|9
|4
|4
|22-16
|31
|5
|Полесье
|18
|8
|6
|4
|25-16
|30
|6
|Карпаты
|18
|7
|3
|8
|22-23
|24
|7
|Рух
|18
|5
|8
|5
|21-15
|23
|8
|Верес
|18
|5
|7
|6
|20-24
|22
|9
|ЛНЗ
|18
|6
|4
|8
|19-26
|22
|10
|Заря
|17
|7
|1
|9
|19-22
|22
|11
|Колос
|18
|3
|9
|6
|12-14
|18
|12
|Оболонь
|18
|4
|5
|9
|11-29
|17
|13
|Ворскла
|18
|4
|4
|10
|15-26
|16
|14
|Левый Берег
|18
|4
|4
|10
|9-21
|16
|15
|Черноморец
|18
|4
|3
|11
|13-26
|15
|16
|Ингулец
|17
|1
|6
|10
|12-32
|9
УПЛ-ТВ. По-моему мнению, достойную лепту в восприятие нашего футбола внесли комментаторы матчей тура. В отличие от говорящих справочников “Мегого”, тут действительно помогают, а не мешают смотреть игру. Конечно, были и некоторые шероховатости, но общую картину маслом они пока не портили.
Под это настроение посмотрел и дебютный “Футбол 360”. Как по мне, для начала неплохо. Наконец-то адекватная ведущая - знающая, о чем говорит. Вацко, Бебех, Шалота, Шпирко - люди, которых комфортно слушать. Слабые звенья - заурядный, как собеседник, эксперт и притянутые за уши шутки-”колядки” уровня детского сада.
Но общее впечатление - и этим маслом каши в туре не испортили.
Анонсы. “Шахтер” - “Александрия”. Прямая и явная угроза команде Ротаня - в случае победы визави обойдет ее по потерянным очкам (к тому же, ведя в счете после первого тайма не доигранного матча с “Кривбассом”). Возьмет ли реванш “Ахметико Минейро”?
“Карпаты” - ЛНЗ. Игра интересна, с точки зрения тренерской дуэли. К тому же, команда Лупашко все еще смотрится сыроватой, а Григорчук вообще лишь дебютировал в Черкассах. А в случае победы на выезде, черкащане обойдут львовян. Как-то интригует, что ли…
Третьим выделю поединок “за крышку люка”: “Черноморец” - “Левый Берег”. Команду Бабича вдохновляют успешный старт и волевая победа в гостях. Но команда Первака - крайне сложный соперник и для более крутых поединщиков. Как говорят футболисты, “противный” - в известном смысле. Будет мокрота, квас потечет?
Еще раз: ей-богу, минувший тур скорее понравился, чем нет. Было, было с чем сравнивать. Каким воспоследует продолжение? Мне пока интересно, включаю режим ожидания…
Фото - UA-Футбол
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