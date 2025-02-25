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Менеджмент Полесья рассказал о реконструкции трибуны на стадионе в Житомире

Премьер-лига

Проект реконструкции пришлось выполнить в ускоренном режиме

Менеджмент Полесья рассказал о реконструкции трибуны на стадионе в Житомире

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Центральная трибуна на стадионе "Полесья" в Житомире реконструировалась в период зимней паузы. Представители житомирского клуба рассказали, как это происходило.

"По инициативе Геннадия Владиславовича Буткевича была реализована идея принести новое, принести новый левел комфортности просмотра футбола в Житомире на Центральном стадионе. Мы сейчас находимся в так называемой Голден Зон, то есть теперь у наших зрителей, болельщиков есть возможность выбрать для себя несколько пакетов, когда они посещают матчи - это серебряный пакет, когда болельщик прямо на месте получает сэндвич, снек, напиток, а также золотая зона, где болельщик может очень комфортно с супер панорамой и смотреть футбол и иметь все, что он хочет - холодные блюда, горячие блюда, всевозможные напитки, которые он любит, все это можно сделать.

По сути мы делаем шаг в будущее этим. Потому что мы все мечтаем, чтобы после завершения войны в Житомире будет построен современный стадион, где такой сервис будет предоставляться, в том числе поэтому сейчас мы где-то и болельщиков приучаем, что можно прийти не во время там матча, а за 45 минут и за час и уже провести время на стадионе с друзьями с детьми, в фан-зоне, или вот здесь компанией собраться в Голден Зон. По сути мы делаем и создаем культуру боления так, как она есть во всем мире.

Вообще завершать проект этой реновации пришлось немного ускоренными темпами. Свои коррективы внес поединок с "Ингульцом". Потому что как вы знаете, для "Полесья" это должен был быть выездной матч", - поделился директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесья" Александр Денисов.

"Мы рассчитывали провести работы до восьмого марта, но обратилась администрация Премьер-лиги, непосредственно сама команда "Ингулец" и мы не имели права им отказать - пришлось идти навстречу. Ускориться на две недели, но успеть.

Мы во все окна, которые будут возникать, таким образом составлен календарь, что у нас будут окна и во время весенней части, а уже в летнее межсезонье точно приступим при хорошей погоде к выполнению - улучшению подтрибунных помещений и по укреплению трибуны, которая в силу того, что долго эксплуатируется имеет определенные огрехи. Мы об этом знаем. Сделали техническое обследование стадиона и будем доделывать его. Он точно получит третью категорию УАФ, которая позволяет проводить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины любого ранга и в дальнейшем есть еще несколько доработок и так же сможем принимать квалификационные матчи к еврокубкам в дальнейшем, когда наступит победа", - добавил генеральный директор клуба Владимир Загурский.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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