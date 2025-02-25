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Кучер: У меня есть даже бумажка от Днепра-1, что клуб признает долг передо мной

Премьер-лига
Обновлено

Изначально тренер не хотел идти в Днепр-1

Кучер: У меня есть даже бумажка от Днепра-1, что клуб признает долг передо мной

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера", а ныне тренер Александр Кучер прокомментировал период работы во главе "Днепра-1" в 2022–23 годах.

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"О варианте с "Днепром-1" мне рассказал Евгений Красников (спортивный директор – прим). Я не хотел туда идти, но он попросил помочь. Все понимали, какая была тогда сложная ситуация. Хотели сохранить клуб. Не знаю, выделялись ли средства, ничего не буду говорить. Я денег не касался. Моим делом было тренировать, чем я занимался.

В итоге я, конечно, не отказал Красникову, ведь мы много лет провели вместе и ушел в "Днепр-1". Дальше уже контактировал с Русолом по контракту.

У меня есть даже бумажка от "Днепра-1", что клуб признает долг передо мной. Там вся сумма прописана. Когда мы расторгали контракт, они мне сказали: "Даем тебе эту бумажку, что мы должны. В течение одного месяца с тобой рассчитаемся". Я спросил: "А если вы не рассчитаетесь?" Ответили: "Ну, тогда будешь подавать в суд", – рассказал Кучер.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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