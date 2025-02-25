Два представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину

Массажист " Зари ", имя которого не называется, не вернулся в Украину с зарубежных зимних сборов команды, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Похожая история, по данным источника, случилась и в "Оболони". Тренер по физподготовке команды на заграничных сборах провел с командой 2-3 дня, после чего просто "пропал" - отключил телефон и не вернулся ни в клуб, нив Украину. При этом за это "прилетело" главному тренер Сергею Шищенко, который брал человека в свой тренерский штаб.

Напомним, что обе команды проводили сборы в Турции.