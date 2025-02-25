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Два представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас
Фото: ФК Оболонь
Массажист "
Похожая история, по данным источника, случилась и в "Оболони". Тренер по физподготовке команды на заграничных сборах провел с командой 2-3 дня, после чего просто "пропал" - отключил телефон и не вернулся ни в клуб, нив Украину. При этом за это "прилетело" главному тренер Сергею Шищенко, который брал человека в свой тренерский штаб.
Напомним, что обе команды проводили сборы в Турции.
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