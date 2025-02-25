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Два представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину

Премьер-лига

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас

Два представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Массажист "Зари", имя которого не называется, не вернулся в Украину с зарубежных зимних сборов команды, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Похожая история, по данным источника, случилась и в "Оболони". Тренер по физподготовке команды на заграничных сборах провел с командой 2-3 дня, после чего просто "пропал" - отключил телефон и не вернулся ни в клуб, нив Украину. При этом за это "прилетело" главному тренер Сергею Шищенко, который брал человека в свой тренерский штаб.

Напомним, что обе команды проводили сборы в Турции.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2025 в 17:20
Розстріляти родини зрадників, а майно конфіскувати
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2025 в 17:20
Розстріляти родини зрадників, а майно конфіскувати
Ответить
0
0

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