Официально: Рух подписал 19-летнего воспитанника Галатасарая

" Рух " официально объявил о подписании контракта с 19-летним левым вингером Бекназом Алмазбековым.

Условия сделки клуб не афиширует. Ранее СМИ писали, что парень пришел в львовский клуб на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает парня в 400 тысяч евро.

За "Рух" новичок будет выступать под 77 номером.

Бекназ по национальности киргиз. Он является воспитанником "Галатасарая", в составе которого прошел все юношеские команды, но в основу не пробился, хотя даже попадал в заявку команды.

В свое время считался одним из самых перспективных игроков региона, однако до сих пор не сделал значительный шаг вперед.

В последнее время выступал в Косово в составе команды "Ллапи". За национальную сборную Кыргызстана провел 13 матчей, в том числе участвовал и в Кубке Азии.