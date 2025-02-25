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Официально: Рух подписал 19-летнего воспитанника Галатасарая
Киргиз Бекназ Алмазбеков - игрок Руха
fcrukh.com
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Условия сделки клуб не афиширует. Ранее СМИ писали, что парень пришел в львовский клуб на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает парня в 400 тысяч евро.
За "Рух" новичок будет выступать под 77 номером.
Бекназ по национальности киргиз. Он является воспитанником "Галатасарая", в составе которого прошел все юношеские команды, но в основу не пробился, хотя даже попадал в заявку команды.
В свое время считался одним из самых перспективных игроков региона, однако до сих пор не сделал значительный шаг вперед.
В последнее время выступал в Косово в составе команды "Ллапи". За национальную сборную Кыргызстана провел 13 матчей, в том числе участвовал и в Кубке Азии.
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