Харатин: Говорят, что после победы над Кривбассом игроки Вереса получат премии

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился эмоциями после победы над "Кривбассом" (3:0) в 18-м туре УПЛ.

– Игорь, вы дебютировали за "Верес" с разгромной победы над "Кривбассом" и еще забили гол. Ожидали такой яркий дебют?

– Честно говоря, я даже мечтать о таком не мог. Мой дебют получился очень удачным. Дай Бог, "Верес" и дальше продолжит удачно играть, прогрессировать и получать результат.

– До матча "Кривбасс" считался фаворитом. Раскройте секрет успеха, благодаря чему Вересу сумел уверенно победить более статусного соперника?

– Прежде всего, мы провели очень хорошую работу на сборах. Также тактически правильно подготовились к сопернику. Кроме того, в самой игре были ключевые эпизоды, где счет мог сложиться не в нашу пользу. Но мы свои моменты использовали, а "Кривбасс" – нет. По моему мнению, "Верес" заслужил победу.

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– Расскажите о вашем голе. В штрафной "Кривбасса" была суета и вы оказались самым ловким в этом моменте.

– Да, была борьба, но мне повезло в той ситуации, что мяч попал ко мне. По этому голу было видно, что у всех игроков "Вереса" было огромное желание забить. Этим желанием мы и заслужили третий гол.

– Как Олег Шандрук настраивал команду на матч, что он говорил перед игрой?

– Мы серьезно готовились. Тренер напомнил, какую мы отличную работу проделали на сборах и сказал, что мы полностью готовы к матчу с Кривбассом – все в наших ногах и руках.

– Что тренер требовал лично от вас, какие были функциональные обязанности?

– Конкретно в этой игре мы должны были действовать агрессивно против "Кривбасса". Мы знали, что это очень сильная команда, хорошо выглядящая физически. Они ориентированы играть один в один. Поэтому мы понимали, что игра будет трудная. Так и вышло.

– Кто в составе "Кривбасса" в опорной зоне доставил вам больше всего проблем?

– У них вся команда хорошая. При счете 0:0 у "Кривбасса" было два момента, когда они могли открывать счет, но нас спас наш вратарь. Дай Бог, чтобы Кожухарь и дальше нас выручал. Потом мы реализовали свои моменты и стало полегче.

– После или до матча удалось перекинуться несколькими словами с Юрием Вернидубом, под руководством которого вы играли в "Заре"?

– Честно говоря, не удалось. Когда мы приехали на стадион, я сразу начал готовиться к игре, а после матча мы не виделись.

– После игры Иван Надеин спускался в раздевалку, возможно, премиальные пообещал?

– Да, президент после матча заходил в раздевалку, были положительные эмоции. Говорят, что за игру мы получим премию.