Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
На УПЛ ТВ комментаторы зарабатывают явно больше своих коллег
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Журналист Игорь Бурбас раскрыл зарплаты комментаторов на украинских футбольных ТВ-каналах.
"На MEGOGO за трансляцию матча комментатору платят 1 тысячу гривен. На Setenta платят 2 тысячи гривен. На УПЛ ТВ за трансляцию матча комментатору платят не рыночные 5 тысяч гривен.
При этом, УПЛ ТВ убыточная для клубов, они платят за канал, но там платят такие деньги комментаторам.
Сейчас, по моей информации, клубы на вех от трансляций матчей УПЛ получают меньше 1 миллиона гривен на всех за сезон . Это вообще не прибыль для клубов", - сказал Бурбас.
Популярное сейчас
- Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Клуб Второй лиги официально получил нового тренера
Комментарии 1