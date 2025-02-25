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Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ

Премьер-лига

На УПЛ ТВ комментаторы зарабатывают явно больше своих коллег

Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас раскрыл зарплаты комментаторов на украинских футбольных ТВ-каналах.

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"На MEGOGO за трансляцию матча комментатору платят 1 тысячу гривен. На Setenta платят 2 тысячи гривен. На УПЛ ТВ за трансляцию матча комментатору платят не рыночные 5 тысяч гривен.

При этом, УПЛ ТВ убыточная для клубов, они платят за канал, но там платят такие деньги комментаторам.

Сейчас, по моей информации, клубы на вех от трансляций матчей УПЛ получают меньше 1 миллиона гривен на всех за сезон . Это вообще не прибыль для клубов", - сказал Бурбас.

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Телеканал Setanta Sports Игорь Бурбас Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
25.02.2025 в 17:48
1000 гр і з/п навіть посередніх футболістів це якийсь трешовий розрив
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
25.02.2025 в 17:48
1000 гр і з/п навіть посередніх футболістів це якийсь трешовий розрив
Ответить
0
0

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