Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ

Журналист Игорь Бурбас раскрыл зарплаты комментаторов на украинских футбольных ТВ-каналах.

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"На MEGOGO за трансляцию матча комментатору платят 1 тысячу гривен. На Setenta платят 2 тысячи гривен. На УПЛ ТВ за трансляцию матча комментатору платят не рыночные 5 тысяч гривен.

При этом, УПЛ ТВ убыточная для клубов, они платят за канал, но там платят такие деньги комментаторам.

Сейчас, по моей информации, клубы на вех от трансляций матчей УПЛ получают меньше 1 миллиона гривен на всех за сезон . Это вообще не прибыль для клубов", - сказал Бурбас.