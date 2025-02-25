Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Динамо бежит, а Ванат - вообще наша звездочка
Президент киевлян доволен, как команда входит в осеннюю часть сезона
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "
– Игорь Михайлович, как вам игра с "Карпатами"?
– Команда нормально играла, должна была забивать еще в первом тайме, и тогда было бы значительно легче.
– Вспомнилась классическая фраза: а "Динамо" бежит?
– "Динамо" бежит. Мы провели хорошие сборы, которые длились почти два месяца. Хорошо подготовились, ротация есть, глубина состава. Поэтому я понимаю, что мы на правильном пути.
– Первый гол за "Динамо" забил Михайленко, также свой 40-й мяч в УПЛ забил Ванат. Как оцените их выступление?
– Ванат – это вообще наша звездочка. Михайленко – наш воспитанник, который поиграл в "Александрии" под руководством очень хорошего тренера, который его научил всему, что нужно делать в футболе. Он играет очень хорошо, у него тоже большое будущее.
– Какими у вас были ожидания от первого матча после зимнего перерыва?
– Я ожидал, что ребята выйдут на поле заряженными играть с первой до последней минуты, что они и продемонстрировали. Я очень доволен тем, как прошла игра, результатом. После зимней паузы всегда очень тяжело входить в сезон. Но мы уже втянулись в сезон, ведь мы уже сыграли две игры – с "Галатасараем" и РФШ. Ребята в хорошем тонусе, хорошем настроении. Единственное, что всех нас смущает – это война. Когда она завершится, будет всплеск эмоций и возобновится развитие нашего украинского футбола.
Популярное сейчас
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Клуб Второй лиги официально получил нового тренера