Суркис: Динамо бежит, а Ванат - вообще наша звездочка

Президент " Динамо " Игорь Суркис оценил игру своей команды в матче 18-го тура УПЛ с "Карпатами" (2:0).

– Игорь Михайлович, как вам игра с "Карпатами"?

– Команда нормально играла, должна была забивать еще в первом тайме, и тогда было бы значительно легче.

– Вспомнилась классическая фраза: а "Динамо" бежит?

– "Динамо" бежит. Мы провели хорошие сборы, которые длились почти два месяца. Хорошо подготовились, ротация есть, глубина состава. Поэтому я понимаю, что мы на правильном пути.

– Первый гол за "Динамо" забил Михайленко, также свой 40-й мяч в УПЛ забил Ванат. Как оцените их выступление?

– Ванат – это вообще наша звездочка. Михайленко – наш воспитанник, который поиграл в "Александрии" под руководством очень хорошего тренера, который его научил всему, что нужно делать в футболе. Он играет очень хорошо, у него тоже большое будущее.

– Какими у вас были ожидания от первого матча после зимнего перерыва?

– Я ожидал, что ребята выйдут на поле заряженными играть с первой до последней минуты, что они и продемонстрировали. Я очень доволен тем, как прошла игра, результатом. После зимней паузы всегда очень тяжело входить в сезон. Но мы уже втянулись в сезон, ведь мы уже сыграли две игры – с "Галатасараем" и РФШ. Ребята в хорошем тонусе, хорошем настроении. Единственное, что всех нас смущает – это война. Когда она завершится, будет всплеск эмоций и возобновится развитие нашего украинского футбола.