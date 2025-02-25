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Известна сумма, которую MEGOGO заплатил за право показа матчей УПЛ

Премьер-лига

Но не все так просто

Известна сумма, которую MEGOGO заплатил за право показа матчей УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, какую сумму сервис MEGOGO заплатил за право показывать матчи УПЛ.

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"До конца текущего сезона за права показывать матчи УПЛ MEGOGO платит УПЛ ТВ 13 млн. гривен.

При этом, 5 млн. гривен УПЛ ТВ возвращает MEGOGO как кэшбек за права на показ хайлатов сборной Украины, еврокубков, и тому подобное.

Еще 1 млн гривен из этой суммы идут на дистрибуцию "плюсам", Football Hub. То есть, в остатке выходит 7 млн гривен на все клубы до конца сезона. По 200 тысяч гривен на клуб", - сказал Бурбас.

Напомним, что MEGOGO начал транслировать матчи УПЛ с весенней части сезона 2024/25.

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Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.02.2025 в 19:30
а есть что то по дешевле
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.02.2025 в 19:30
а есть что то по дешевле
Ответить
0
0

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