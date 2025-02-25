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Известна сумма, которую MEGOGO заплатил за право показа матчей УПЛ
Но не все так просто
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, какую сумму сервис MEGOGO заплатил за право показывать матчи УПЛ.
"До конца текущего сезона за права показывать матчи УПЛ MEGOGO платит УПЛ ТВ 13 млн. гривен.
При этом, 5 млн. гривен УПЛ ТВ возвращает MEGOGO как кэшбек за права на показ хайлатов сборной Украины, еврокубков, и тому подобное.
Еще 1 млн гривен из этой суммы идут на дистрибуцию "плюсам", Football Hub. То есть, в остатке выходит 7 млн гривен на все клубы до конца сезона. По 200 тысяч гривен на клуб", - сказал Бурбас.
Напомним, что MEGOGO начал транслировать матчи УПЛ с весенней части сезона 2024/25.
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