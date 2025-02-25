Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за 11 лет. Количество легионеров за сезон в УПЛ пересекло отметку 100
Футбольная жизнь оживает?
shakhtar.com
В 18-м туре в
Таким образом, впервые за 11 лет общее количество легионеров в УПЛ достигло отметки у 100 футболистов.
В сезоне-2024/25 было задействовано 435 игроков, в том числе 105 легионеров (24,13%).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Два представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000