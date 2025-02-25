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Впервые за 11 лет. Количество легионеров за сезон в УПЛ пересекло отметку 100

Премьер-лига
Обновлено

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Впервые за 11 лет. Количество легионеров за сезон в УПЛ пересекло отметку 100

shakhtar.com

Новина українською

В 18-м туре в УПЛ дебютировали 22 игрока, в том числе 13 легионеров (в "Колосе", "Черноморце", "Кривбассе", "Полесье", "Ворскле", "Александрии", "Заре", "Карпатах" и "​​Шахтере").

Таким образом, впервые за 11 лет общее количество легионеров в УПЛ достигло отметки у 100 футболистов.

В сезоне-2024/25 было задействовано 435 игроков, в том числе 105 легионеров (24,13%).

Впервые за 11 лет. Количество легионеров за сезон в УПЛ пересекло отметку 100 - изображение 1
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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