Впервые за 11 лет. Количество легионеров за сезон в УПЛ пересекло отметку 100

В 18-м туре в УПЛ дебютировали 22 игрока, в том числе 13 легионеров (в "Колосе", "Черноморце", "Кривбассе", "Полесье", "Ворскле", "Александрии", "Заре", "Карпатах" и "​​Шахтере").

Таким образом, впервые за 11 лет общее количество легионеров в УПЛ достигло отметки у 100 футболистов.

В сезоне-2024/25 было задействовано 435 игроков, в том числе 105 легионеров (24,13%).