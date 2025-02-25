Судаков: Пережить войну в 20 лет – это потерять безмятежность, но закалить характер и изменить жизненные приоритеты

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков в интервью итальянским СМИ рассказал о жизни во время войны в Украине.

"Остаться сосредоточенным на футболе – это также способ поддержать свою страну, подарить людям те эмоции, которых сейчас так не хватает. Спорт может больше, чем кажется: это не просто игра на поле, но стойкость, национальная идентичность, поддержка и привлечение внимания мира.

Почти каждый день по всей стране раздаются воздушные тревоги, и люди вынуждены прятаться в укрытиях. Мир недооценивает войну в Украине: она длится уже три года, и если сначала поддержка была очень активной, то со временем многие страны потеряли концентрацию, привыкли к новостям и сосредоточились на собственных проблемах.

Украина сдерживает агрессора, угрожающего всему миру. Пережить войну в двадцать лет – это потерять безмятежность, но закалить характер и изменить жизненные приоритеты. Футбол становится символом силы, веры и надежды.

Моя дочь еще слишком мала, чтобы полностью понять, что такое война, но она знает, что во время тревоги нужно прятаться: она много раз слышала взрывы, имеет прекрасную память и часто пугается, когда вспоминает, как мы спали в ванной или бежали в укрытие во время обстрелов. Я родился в Луганской области, в городе Брянка – ныне оккупированная территория. Сейчас я живу с семьей в Киеве", – сказал Судаков.