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Судаков: Пережить войну в 20 лет – это потерять безмятежность, но закалить характер и изменить жизненные приоритеты

Премьер-лига

Хавбек Шахтера рассказал европейским СМИ о войне в Украине

Судаков: Пережить войну в 20 лет – это потерять безмятежность, но закалить характер и изменить жизненные приоритеты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков в интервью итальянским СМИ рассказал о жизни во время войны в Украине.

"Остаться сосредоточенным на футболе – это также способ поддержать свою страну, подарить людям те эмоции, которых сейчас так не хватает. Спорт может больше, чем кажется: это не просто игра на поле, но стойкость, национальная идентичность, поддержка и привлечение внимания мира.

Почти каждый день по всей стране раздаются воздушные тревоги, и люди вынуждены прятаться в укрытиях. Мир недооценивает войну в Украине: она длится уже три года, и если сначала поддержка была очень активной, то со временем многие страны потеряли концентрацию, привыкли к новостям и сосредоточились на собственных проблемах.

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Украина сдерживает агрессора, угрожающего всему миру. Пережить войну в двадцать лет – это потерять безмятежность, но закалить характер и изменить жизненные приоритеты. Футбол становится символом силы, веры и надежды.

Моя дочь еще слишком мала, чтобы полностью понять, что такое война, но она знает, что во время тревоги нужно прятаться: она много раз слышала взрывы, имеет прекрасную память и часто пугается, когда вспоминает, как мы спали в ванной или бежали в укрытие во время обстрелов. Я родился в Луганской области, в городе Брянка – ныне оккупированная территория. Сейчас я живу с семьей в Киеве", – сказал Судаков.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
25.02.2025 в 19:18
Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности: уедет играть в другой чемпионат при первой возможности
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
25.02.2025 в 19:18
Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности: уедет играть в другой чемпионат при первой возможности
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0
1
fanatSD (донецк)
25.02.2025 в 19:26
кто бы гавкал.ты уже предал свою страну.подстилка лапотная
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