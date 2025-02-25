Зарплата Х2. Известны некоторые подробности нового контракта Бражко с Динамо

Украинский журналист Игорь Бурбас раскрыл некоторые детали контракта хавбека Владимира Бражко с " Динамо ", который должен быть подписан в ближайшее время.

"У Бражко был контракт с "Динамо" до 2028 года, но стороны договорились о новом соглашении до 2029 года.

Я так понимаю, что этим контрактом его хотят мотивировать после того, как не отпустили в "Вулверхэмптон".

Ему поднимают зарплату по новому контракту в два раза. Также по моей информации, прописанной клаусулы в контракте не будет. То есть, владельцы клуба будут сами формировать цену на игрока в случае возможной продажи. Да и в целом, выбить в "Динамо" клауслу по контракту, как я знаю, почти нереально", - сказал Бурбас.