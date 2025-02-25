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Зарплата Х2. Известны некоторые подробности нового контракта Бражко с Динамо
Компенсация за то, что не отпустили в Вулверхэмптон
Фото: Динамо
Украинский журналист Игорь Бурбас раскрыл некоторые детали контракта хавбека Владимира Бражко с "
"У Бражко был контракт с "Динамо" до 2028 года, но стороны договорились о новом соглашении до 2029 года.
Я так понимаю, что этим контрактом его хотят мотивировать после того, как не отпустили в "Вулверхэмптон".
Ему поднимают зарплату по новому контракту в два раза. Также по моей информации, прописанной клаусулы в контракте не будет. То есть, владельцы клуба будут сами формировать цену на игрока в случае возможной продажи. Да и в целом, выбить в "Динамо" клауслу по контракту, как я знаю, почти нереально", - сказал Бурбас.
Напомним, что в текущем сезоне Владимир Бражко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
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