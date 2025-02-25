Ждем потепления? Известно, где Ингулец проведет свой домашний матч против Кривбасса

"Ингулец" свой номинально домашний матч 19-го тура УПЛ проведет в Кривом Роге.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, поединок состоится на стадионе "Горняк".

Напомним, что "Ингулец" свои домашние матчи в Петрово проводить не может из-за неготовности стадиона принимать матчи уровня УПЛ, поэтому команда заявила на второй круг чемпионата своей домашней ареной стадион "Горняк“ в Кривом Роге.

Интересно, что также матч прошлого тура "Кривбасс" против "Вереса" (0:3) проходил в Ровно из-за отсутствия обогрева газона на стадионе "Горняк".

Напомним, что матч "Ингулец" - "Кривбасс" состоится в субботу, 1 марта, и начнётся в 13:00. Интересно, что по прогнозам синоптиков в воскресенье в Кривом Роге ожидается температура от -6 градусов ночью до +2 днем.