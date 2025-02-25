  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ждем потепления? Известно, где Ингулец проведет свой домашний матч против Кривбасса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ждем потепления? Известно, где Ингулец проведет свой домашний матч против Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Сыграют, что интересно, в Кривом Роге

Ждем потепления? Известно, где Ингулец проведет свой домашний матч против Кривбасса

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

"Ингулец" свой номинально домашний матч 19-го тура УПЛ проведет в Кривом Роге.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, поединок состоится на стадионе "Горняк".

Напомним, что "Ингулец" свои домашние матчи в Петрово проводить не может из-за неготовности стадиона принимать матчи уровня УПЛ, поэтому команда заявила на второй круг чемпионата своей домашней ареной стадион "Горняк“ в Кривом Роге.

Интересно, что также матч прошлого тура "Кривбасс" против "Вереса" (0:3) проходил в Ровно из-за отсутствия обогрева газона на стадионе "Горняк".

Напомним, что матч "Ингулец" - "Кривбасс" состоится в субботу, 1 марта, и начнётся в 13:00. Интересно, что по прогнозам синоптиков в воскресенье в Кривом Роге ожидается температура от -6 градусов ночью до +2 днем.

По теме
yellow-arrow
"Вы боретесь так, словно вы львы", - Пушич обратился к украинцам
yellow-arrow
Зарплата Х2. Известны некоторые подробности нового контракта Бражко с Динамо
yellow-arrow
"Мы - маленькая команда". Бомбардир Александрии высказался о конкуренции с Динамо и Шахтером
Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости