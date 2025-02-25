  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Вы боретесь так, словно вы львы", - Пушич обратился к украинцам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вы боретесь так, словно вы львы", - Пушич обратился к украинцам

Премьер-лига

Коуч Шахтера в третью годовщину полномасштабного вторжения России обратился к украинцам

"Вы боретесь так, словно вы львы", - Пушич обратился к украинцам

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в третью годовщину полномасштабного вторжения России обратился к украинцам.

"Украинцы должны гордиться тем, как они прожили эти три года ужасной войны, сражаясь и показывая невероятный дух и невероятную любовь к своей стране. Вы боретесь так, словно вы львы.

Украинцы показывают несокрушимость и поддержку друг другу. Считаю, что украинцы могут гордиться тем, как выстояли и тем, как они прожили эти три года.

К сожалению, Украина теряет жизни своих людей. Лично я уважаю Украину и украинцев", – сказал Пушич.

По теме
yellow-arrow
Ждем потепления? Известно, где Ингулец проведет свой домашний матч против Кривбасса
yellow-arrow
Зарплата Х2. Известны некоторые подробности нового контракта Бражко с Динамо
yellow-arrow
"Мы - маленькая команда". Бомбардир Александрии высказался о конкуренции с Динамо и Шахтером
Шахтер (Донецк) война с россией Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости