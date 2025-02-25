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"Вы боретесь так, словно вы львы", - Пушич обратился к украинцам
Коуч Шахтера в третью годовщину полномасштабного вторжения России обратился к украинцам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
"Украинцы должны гордиться тем, как они прожили эти три года ужасной войны, сражаясь и показывая невероятный дух и невероятную любовь к своей стране. Вы боретесь так, словно вы львы.
Украинцы показывают несокрушимость и поддержку друг другу. Считаю, что украинцы могут гордиться тем, как выстояли и тем, как они прожили эти три года.
К сожалению, Украина теряет жизни своих людей. Лично я уважаю Украину и украинцев", – сказал Пушич.
???? Маріно Пушич – про перемогу в матчі ???? «Лівий Берег» ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2025
???? Чи задоволений тренер грою?
???? Коли повернуться Судаков та Марлон?
???? Дебют Кауана Еліаса
???? Три роки повномасштабного вторгнення Росії#Shakhtar #ШахтарЛівийБерег pic.twitter.com/rxma6nuvFP
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