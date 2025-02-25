"Вы боретесь так, словно вы львы", - Пушич обратился к украинцам

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич в третью годовщину полномасштабного вторжения России обратился к украинцам.

"Украинцы должны гордиться тем, как они прожили эти три года ужасной войны, сражаясь и показывая невероятный дух и невероятную любовь к своей стране. Вы боретесь так, словно вы львы.

Украинцы показывают несокрушимость и поддержку друг другу. Считаю, что украинцы могут гордиться тем, как выстояли и тем, как они прожили эти три года.

К сожалению, Украина теряет жизни своих людей. Лично я уважаю Украину и украинцев", – сказал Пушич.